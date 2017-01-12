Maxima со своими 75 магазинами является второй по величине сетью розничной торговли в Эстонии. Еще пять лет тому назад магазинами и зданиями оперировала одна и та же фирма – Maxima Eesti: средства перебрасывались из одного кармана в другой, сеть платила владельцам аренду за магазинные площади, пишет Eesti Ekspress.

В один прекрасный день владельцы-литовцы решили разъединить деятельность магазинов и недвижимость: в конец 2011 года Maxima Eesti продала 63 недвижимые вещи четырем только что созданным оффшорным фирмам. Следы двух из них ведут на Кипр, двух остальных — в Литву. Издание пишет, что не было проведено ни конкурса, ни торгов.

Через четыре года на стол государственного прокурора Пирет Паукштус легла жалоба, согласно которой, Maxima Eesti понесла ущерб на сумму 26,5 млн евро, так как недвижимость была продана по цене, существенно ниже рыночной. Имя авторов жалобы не разглашается, но с большой долей вероятности ими являются миноритарные акционеры братья Гинтарас и Миндаугас Марцинкевичюс.

Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что сумма сделки (речь идет, как утверждается, о недвижимости 26 магазинов) составила 33,3 млн евро в то время как, по оценке автора жалобы, реальная рыночная стоимость товара составляла на момент продажи 50-59 млн евро.

Дело закрыто



Государственная прокуратура расследовала дело, но состава преступления не обнаружила, а эксперты пришли к выводу, что Maxima оценила свою недвижимость ”консервативно”.

Специалист по связям с общественностью Maxima Eesti Катя Любобратец, комментируя ситуацию, подчеркнула, что дело закрыто. ”Мы считаем крайне важным подчеркнуть, что еще 22 сентября 2016 года Государственная прокуратура Эстонской Республики прекратила расследование обстоятельств проведения сделки в связи с отсутствием оснований для уголовного процесса”, — сказала она.

Любобратец отметила, что в случае со всеми сделками по разделению деятельности концерн строго придерживается действующих правил и рыночных условий. ”В 2011 году все объекты недвижимости Maxima Eesti перешли принадлежащим тем же акционерам юридическим лицам, опираясь на рыночную стоимость, определенную независимым оценщиком недвижимости NEWSEC. В связи с этой сделкой ущерба не понесла ни Maxima Eesti, ни акционеры фирмы. Как уже было сказано выше, такой же точки зрения придерживается Государственная прокуратура”, — сказала пресс-секретарь и добавила, что данные обвинения — это часть враждебной кампании со стороны миноритарных акционеров.