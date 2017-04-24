Избавьте себя от стрижки газонов на всю оставшуюся жизнь

Комплексное обслуживание роботизированных косилок, предлагаемое OÜ Saestuudio, в последние годы становится все более популярным: весной роботы-косилки Husqvarna отравляются на работу в сады, а осенью переезжают на зимнюю квартиру, где им предлагается полное обслуживание. Землевладельцы же могут навсегда забыть о проблеме стрижки газонов.

Расположенный в Таллинне дистрибьютор продукции Husqvarna, Saestuudio OÜ, считает беззаботную стрижку газонов своим кровным делом, и комплексное обслуживание роботов-косилок, которое он стал предлагать пару сезонов назад, было тепло встречено клиентами.

”По сути, покупатель робота-косилки Husqvarna может полностью забыть о стрижке газонов. Мы приедем к нему на участок, протянем провода периметра, настроим косилку и дадим гарантию, что она будет работать без перебоев. Если клиент пожелает, мы заедем и в течение сезона, чтобы сменить ножи, а осенью заберем газонокосилку к себе на хранение. Мы произведем полное обслуживание робота и будем хранить его в помещении с подходящей температурой, чтобы весной он снова мог приступить к работе”, — объясняет консультант по продажам Saestuudio Аллан Хейберг.

Роботы-косилки, прошедшие полное обслуживание, ждут нового сезона на складе Saestuudio. Фото Saestuudio

Нудная обязанность сменятся качественным временем

По его словам, стрижка газонов для многих превратилась в нудную обязанность, поэтому возможность освободить затрачиваемое на этот процесс время для других дел становится для них большим облегчением. Люди все больше покупают роботы-косилки для своих родителей или бабушек и дедушек, которым ухаживать за газонами не позволяет здоровье.

Современные роботы-косилки уже настолько умные, что сами знают, когда им нужно ”выходить на работу”, а когда — нет. Самый простой вариант — настроить частоту стрижки с помощью таймера, однако во время засухи, когда трава особо не растет, есть польза от автоматического определения высоты травы.

По словам Хейберга, развитием роботов-косилок компания Husqvarna занимается уже больше 20 лет, и работа в этом направлении не останавливается. Для производителя всегда было важно, чтобы робот работал как можно тише. ”Он должен работать так тихо, чтобы его можно было использовать и ночью, то есть летом, когда окна открыты, работа газонокосилки не должна нарушать ничей сон, в том числе соседей”.

Один робот-косилка способен поддерживать порядок на территории площадью до 5000 м2, и на разноуровневом участке он справится лучше, чем, например, трактор-газонокосилка. Последний, из-за своей широкой косилки, предполагает довольно ровную поверхность, однако узкий робот лучше адаптируется к разным формам ландшафта. Ему также проще справляться с узкими местами, между кустами и деревьями, а при необходимости с помощью кабеля можно ограничить зону его передвижения. К примеру, вокруг водоема или кустов, ветки которых свешиваются до земли.

”Если участок больше 5000 м2, то вопрос его благоустройства можно решить с помощью нескольких роботов-косилок. Самая большая площадь, с которой нам пока приходилось иметь дело, была 22 000 м2, на ней мы задействовали пять роботов”, — рассказывает Хейберг и добавляет, что обычно площадь участков составляет несколько тысяч квадратных метров, поэтому одного робота вполне достаточно.

Средний расход всего 54 евро в год

Расходы на содержание роботизированной газонокосилки, не говоря об экономии времени, в денежном смысле ниже, чем в случае с косилками, оснащенными двигателями внутреннего сгорания. Хотя бы за счет расхода топлива. Электроэнергии для зарядки аккумулятора робота требуется довольно незначительное количество. Ножи тоже стоят недорого — за сезон их рекомендуется менять два-три раза.

”Для робота Husqvarna требуется три двусторонних ножа, то есть он сам регулирует, в какую сторону должны вращаться ножи, чтобы износ был равномерным. Запасные ножи продаются в комплектах по девять штук, одного комплекта как раз хватает на сезон. Стоит этот комплект всего 17 евро”, — объясняет Хейберг, по словам которого их фирма, опираясь на свой опыт, подсчитала средний расход на один робот-косилку за восемь лет — вместе обслуживанием, электроэнергией, новым аккумулятором и ножами получилось по 54 евро в год. ”Только на топливо в случае с косилками, работающими от двигателя внутреннего сгорания, тратится больше, не говоря уже об обслуживании и тому подобном”.

Воровать робот-косилку бессмысленно



Как утверждает исполнительный директор Saestuudio OÜ Тармо Оямяэ, за десять лет был только один случай кражи роботов-косилок, однако ворам нечего было с ними делать. Кроме того, страховые фирмы уже начали включать роботы-косилки в пакеты страхования жилья.

Фото Saestuudio

Насколько роботы-косилки защищены от воров?

Можно сказать, что даже больше, чем стоящий перед домом автомобиль. Во-первых, он настроен работать только на определенной территории с определенной зарядной станцией. Даже если его украдут вместе со станцией, для того чтобы он начал работать на другом участке, необходим ПИН-код, который можно получить только в представительстве. Чтобы его получить, человек должен документально доказать, что этот робот на самом деле принадлежит ему. Кроме того, у нас есть общеевропейский черный список, то есть если кто-то сообщит о краже робота, об этом будут знать сразу все представительства. Поэтому ни в коем случае не стоит покупать роботизированную газонокосилку не из первых рук и без ПИН-кода. Даже если вы добросовестный покупатель, вы просто не сможете заставить ее работать.

Можно ли их страховать?

Да, мы смогли убедить страховые общества в том, что роботы в достаточной степени защищены от краж, и сейчас уже можно включать роботизированную газонокосилку в пакет домашнего страхования. Однако мы всегда рекомендуем клиентам при покупке робота-косилки уточнять у своей страховой фирмы эту деталь, и если вдруг случится, что возникнет какое-то сопротивление, то можно спросить новое страховое предложение у той фирмы, у которой нет с этим проблем.

Сколько стоят роботы-косилки?

Цены на них начинаются с 1100 евро и заканчиваются 4500 евро. Однако поскольку содержание их обходится недорого, то в долгосрочной перспективе такая инвестиция оправдывает себя. Да и самой большой ценностью здесь является именно время, которое у вас освобождается.

Можно ли самостоятельно установить робот-косилку?

В принципе, можно, если вам это интересно и если приобрести специальный комплект для монтажа. Однако, как правило, это не выходит дешевле, чем заказать у нас прокладку кабеля. Когда кабель прокладывается механизированным способом, то на кабеле нет зажимов, которые могут стоить почти столько же, сколько и сама механизированная прокладка. И, конечно, мы даем гарантию на то, что система будет работать так, как должна.

Как я узнаю, что у робота произошла какая-то неполадка?

Иногда и правда случается, что кто-то забывает в траве игрушку или садовый инструмент, и робот может на них наехать, после чего не сможет двигаться дальше. Но на более новые модели можно установить приложение для смартфона, через которое с помощью GPS можно следить за передвижением косилки, и, если возникает какая-либо аномалия, то на телефон сразу приходит соответствующее сообщение.

Как давно Saestuudio занимается роботами-косилками?

В общей сложности десять лет, то есть с того момента, как первые роботы-косилки появились у нас в продаже. Поначалу люди, понятное дело, относились к ним весьма осторожно, но в последнее время стало приходить понимание того, что это вполне себе работающее явление, которое помогает экономить как время, так и деньги.

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