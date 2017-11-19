"Из желудка все достану и раздам": российские официальные лица о бедных

Число бедных в России сократится в два раза, но на это при нынешних ценах потребуется пять-семь лет, заявил в четверг во время публичной лекции в одной из московских школ вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович.

О сокращении числа бедных Дворкович заявил в ответ на реплику о том, что Россия богата природными ресурсами, но в ней доходы от их продажи не распределяются так, как это делается в арабских странах — таких как Саудовская Аравия и ОАЭ. "К сожалению, у нас 22 миллиона нищих, они вообще ничего не получают", — сказал один из слушателей лекции.

Согласно данным Росстата за второй квартал и первое полугодие 2017 года, число россиян, живущих за чертой бедности — с доходами ниже 10 329 рублей, или 173 доллара по текущему курсу (средний по стране показатель прожиточного минимума) — составляет 21,1 млн человек, или 14,4% от общей численности населения.

"Когда снизится уровень бедности до хотя бы показателей других стран, с которыми мы обычно себя сравниваем? На это нужно еще пять-семь лет при нынешних ценах, даже если они не повысятся. Я имею в виду двукратное сокращение числа граждан, находящихся за чертой бедности.

Почему? Потому что нужно создать новые рабочие места, которые будут обеспечивать производство востребованной на рынке и у нас, и за рубежом продукции, от которой будут идти налоги в бюджет. Другого пути никто не придумал и никто никогда не придумает. Нужно создавать высокопроизводительные рабочие места и использовать получаемые налоги на поддержку людей, которые пока не могут заработать деньги, или уже не могут заработать деньги.

Или как раз эти люди и займут эти высокопроизводительные рабочие места. Мы этим занимаемся. Медленно, наверное. Но [какое-то] время уйдет, чтобы это сделать", — сказал Дворкович.

Что еще российские официальные лица говорили о бедных и проблемах бедности?

Владимир Путин, тогда премьер-министр России на совещании в министерстве энергетики, 19 июня 2008 года

"Что касается безответственного поведения бизнеса, то я вам скажу прямо и, может быть, грубовато — из желудка все достану и раздам бедным. Так и передайте всем заинтересованным лицам, чтобы иллюзий здесь никаких не было".

Владимир Путин, президент России на форуме "Российская энергетическая неделя", 4 октября 2017 года

"По поводу "ножниц" между богатыми и людьми с низкими доходами. […] Тенденция, кстати, нехорошая, она возникла с самого начала 1990-х годов, с момента демонтажа советской социальной системы и развития рыночных отношений, которые были связаны с "шоковой терапией".

Патриарх Кирилл в интервью телеканалу "Россия-1", 7 января 2016 года



"В самом деле, нищета выкидывает человека из социума. Кто же с несчастным бродягой, который на улице ночует, общаться будет, кто его в дом пустит? Бедного человека, чистенько одетого, интеллигентного пустят, и разговаривать будут, и на работу примут, а вот нищего — все, он изгой. Но ведь это наш народ, это же не какие-то инопланетяне, которые к нам спустились. […] Сейчас вообще тяжесть относительная — человек зарабатывает чуть больше или меньше, только не дай бог, чтобы экономическое положение ухудшалось, но, в общем, на сегодня никакой трагедии в стране нет".

Патриарх Кирилл во время литургии в Успенском соборе Кремля, 4 ноября 2014 года

"Мы живем сегодня так богато, как никогда не жили после революции. И потому незначительное понижение уровня нашей жизни не может быть причиной разрушения национального самосознания. Вот об этом мы сегодня все должны молиться и думать, и самих себя подвергать внутреннему экзамену".

Илья Гаффнер, депутат Свердловской областной думы от партии "Единая Россия" в интервью "Четвертому каналу", 22 января 2015 года

"Если не хватает денежных средств, надо вспомнить, мы же все россияне, русские люди, прошли и голод, и холод. Надо просто задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться, например".

Дмитрий Медведев, премьер-министр России на встрече с жителями Крыма, 24 мая 2016 года

"Мы вообще не принимали [постановление о повышении индексации пенсий — Би-би-си]. Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья".

Дмитрий Медведев на форуме "Территория смыслов", 3 августа 2016 года

"И по учителям, и по преподавателям — это призвание. А если хочется деньги зарабатывать — есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю".

Игорь Шувалов, первый вице-премьер России, 17 июня 2016 года

"Нам показали сегодня квартиры 20 квадратных метров, кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья".

Ольга Голодец, вице-премьер России на Социальном форуме, 14 марта 2017 года

"Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные… Нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7 тысяч 500 рублей (МРОТ)…

Даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться несколько на другом уровне".