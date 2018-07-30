Из-за задержки предыдущего рейса 27 человек отстали от самолета: почему Nordica не стала их ждать?

В воскресенье вечером от вылетевшего из Варшавы в Таллинн самолета отстало 27 человек, часть из них — по причине задержки предыдущего рейса.

По данным Õhtuleht, многие отставшие от самолета пассажиры начинали свой путь в Лиссабоне, а своевременно пересесть на другой самолет в Варшаве им помешало то, что рейс из Лиссабона прилетел на час позже.

По словам пресс-секретаря Nordica Тоомаса Уйбо, если пассажиры опаздывают ненадолго, то их ждут, но у ожидания есть свои границы. ”Это не так просто — целый час держать самолет”, — сказал он и добавил, что следующие рейсы тоже ожидают вылета и решение об отсрочке в свою очередь может повлиять на сотни других людей.

Компенсациями, связанными с отставанием от рейса, должны заниматься фирмы, виновные в задержке. По слова Уйбо, следовавшими из Лиссабона в Таллинн пассажирами займется авиакомпания LOT, которая и организовывала рейс на Варшаву.