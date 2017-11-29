Из-за технических проблем авиакомпания Nordica отменила вчера два рейса

Планы многих пассажиров Nordica поломало то, что два рейса авиакомпании на линии Таллинн-Варшава во вторник были отменены.

”Отмена рейсов произошла по причине технической неполадки одного самолета”, — сообщил Delfi представитель фирмы Тоомас Уйбо, выразив надежду на то, что к среде проблемы будут устранены.

По словам читателя Delfi, отмеченных рейсов было значительно больше, и это касается полетов, которые фирма делает по субподряду. ”Полеты по субподряду мы не комментируем”, — отметил Уйбо.

В последние месяцы Nordica отменяла рейсы неоднократно. Например, 23 октября начался полет из Таллинна в Киев, но буквально сразу самолет вернулся назад из-за технических проблем.