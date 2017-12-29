29.12.2017, 07:50

Из-за снижения продаж в Таллинне SuperAlko планирует купить долю в приграничном алкогольном бизнесе

 (34)
rus.delfi.ee
EST
Ainazi uus Superalko kauplus
Ainazi uus Superalko kauplusFoto: Ago Tammik

Владелец SuperAlko ja CityAlko планирует купить долю в приграничном алкогольном магазине Alko1000, пишет Ärileht.

На алкогольном рынке ходит информация, что фирма, владеющая магазинами SuperAlko ja CityAlko, из-за снижения продаж алкоголя в таллиннских портах и магазинах планирует приобрести акции лидера приграничной торговли алкоголем Alko1000 (владелец ET Invest OÜ ).

Женихи же ходят с утра до вечера. Все все время хотят что-то купить. Вас же тоже покупали и продавали? Пусть будут эти женихи", — сказал руководитель Alko1000 Эйнар Виснапуу. Кто эти женихи, Виснапуу уточнить не пожелал. "Оставим на сегодня этот разговор", — ответил Виснапуу на вопрос, готва ли фирма ET Invest OÜ принять предложение.

Однако один из владельцев ET Invest OÜ Урмас Планги подтвердил эту информацию. "Да, это соответствует действительности".

Читайте также:
81 000€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
319 000€
Tallinn, Коммерческий
138 900€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
199 000€
Tallinn, Часть дома
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
116 900€
Tallinn, Квартира
89 900€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
275 000€
Tallinn, Квартира
472 900€
Tallinn, Квартира
249 900€
Tallinn, Квартира
166 800€
Tallinn, Коммерческий
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии