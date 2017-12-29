Из-за снижения продаж в Таллинне SuperAlko планирует купить долю в приграничном алкогольном бизнесе

Владелец SuperAlko ja CityAlko планирует купить долю в приграничном алкогольном магазине Alko1000, пишет Ärileht.

На алкогольном рынке ходит информация, что фирма, владеющая магазинами SuperAlko ja CityAlko, из-за снижения продаж алкоголя в таллиннских портах и магазинах планирует приобрести акции лидера приграничной торговли алкоголем Alko1000 (владелец ET Invest OÜ ).

Женихи же ходят с утра до вечера. Все все время хотят что-то купить. Вас же тоже покупали и продавали? Пусть будут эти женихи", — сказал руководитель Alko1000 Эйнар Виснапуу. Кто эти женихи, Виснапуу уточнить не пожелал. "Оставим на сегодня этот разговор", — ответил Виснапуу на вопрос, готва ли фирма ET Invest OÜ принять предложение.

Однако один из владельцев ET Invest OÜ Урмас Планги подтвердил эту информацию. "Да, это соответствует действительности".