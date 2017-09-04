04.09.2017, 09:50

Из-за шторма Linda Line отменила в понедельник все рейсы между Таллинном и Хельсинки


rus.delfi.ee
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Linda Line'i kiirkatamaraan Merilin.
Linda Line'i kiirkatamaraan Merilin.Foto: Karin Kaljuläte

Судоходная компания Linda Line, катамараны которой курсируют между эстонской и финской столицами, отменила все рейсы, назначенные на понедельник, 4 сентября.

По сообщению компании, решение принято в связи с плохими погодными условиями на море, пишет rus.err.ee.

Суда фирмы не выходят в море, если скорость ветра составляет более 15 м/сек, а высота волны — более 2-х метров.

Linda Line Express обслуживает линию Таллинн-Хельсинки при помощи скоростных катамаранов Karolin и Merilin.

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