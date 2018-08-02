02.08.2018, 17:30

Из-за ремонта железной дороги с 4 августа между Пяэскюла и Кейла будут курсировать автобусы


rus.delfi.ee
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Из-за ремонта железной дороги с 4 августа между Пяэскюла и Кейла будут курсировать автобусы
Foto on illustratiivne.Foto: Anni Õnneleid

Начиная с предстоящих выходных изменится расписание движения в западном направлении, а на железнодорожном участке Пяэскюла - Кейла пассажиров будут обслуживать автобусы. При поездке по маршруту Таллинн-Пяэскюла-Таллинн будут вновь использоваться обычные посадочные платформы, сказано в пресс-релизе.

В первые выходные августа, 4 и 5 августа, из-за ремонта железной дороги поезда между Пяэскюла и Кейла в течение дня сменят автобусы. Также в рабочие дни, с 6 августа, будут использоваться дополнительные автобусы на участке Пяэскюла-Кейла с 10:30 до 21:00. Обращаем также внимание на то, что велосипеды на автобусах перевозить нельзя.

Остановки автобусов будут отмечены стендами в цветах Elron; их расположение с информацией об изменении расписания можно найти на домашней странице Elron, а вскоре также на инфостендах посадочных платформ.

Из-за ремонта железной дороги в западном направлении с 6 августа вводятся также незначительные, в несколько минут, изменения в расписании движения на двух рейсах по маршруту Таллинн-Аэгвийду.

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