Из-за ремонта железной дороги с 4 августа между Пяэскюла и Кейла будут курсировать автобусы

Начиная с предстоящих выходных изменится расписание движения в западном направлении, а на железнодорожном участке Пяэскюла - Кейла пассажиров будут обслуживать автобусы. При поездке по маршруту Таллинн-Пяэскюла-Таллинн будут вновь использоваться обычные посадочные платформы, сказано в пресс-релизе.

В первые выходные августа, 4 и 5 августа, из-за ремонта железной дороги поезда между Пяэскюла и Кейла в течение дня сменят автобусы. Также в рабочие дни, с 6 августа, будут использоваться дополнительные автобусы на участке Пяэскюла-Кейла с 10:30 до 21:00. Обращаем также внимание на то, что велосипеды на автобусах перевозить нельзя.

Остановки автобусов будут отмечены стендами в цветах Elron; их расположение с информацией об изменении расписания можно найти на домашней странице Elron, а вскоре также на инфостендах посадочных платформ.

Из-за ремонта железной дороги в западном направлении с 6 августа вводятся также незначительные, в несколько минут, изменения в расписании движения на двух рейсах по маршруту Таллинн-Аэгвийду.