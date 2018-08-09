09.08.2018, 15:10

Из-за ремонта железной дороги с 13 августа между Таллинном и Пяэскюла пассажиров будут обслуживать автобусы


rus.delfi.ee
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Folgirong saabus Viljandi
Folgirong saabus ViljandiFoto: Kenno Soo

Начиная с предстоящих выходных, т.е. с 11 августа, изменится расписание движения поездов в западном направлении; по рабочим дням, для поездок в дневное время на участке Таллинн-Пяэскюла будет необходимо пользоваться автобусами.

Между Таллинном и Пяэскюла вновь будут проводиться железнодорожные ремонтные работы, вследствие чего с 11 августа вводится новое расписание движения. По рабочим дням, на участке Таллинн-Пяэскюла на части дневных рейсов будет необходимо воспользоваться автобусами, утром же и вечером будут обслуживать поезда. Обращаем внимание на то, что велосипеды на автобусах перевозить нельзя.

В выходные дни пассажиров будут обслуживать только поезда, и использовать автобусы не придется.

Остановки автобусов будут отмечены стендами в цветах Elron; их расположение с информацией об изменении расписания можно найти на домашней странице Elron, а вскоре также на инфо-стендах посадочных платформ. Информацию о движении поездов можно также узнать по бесплатному справочному телефону 616 0245.

Акционерное общество Eesti Liinirongid является государственным предприятием, действующим под торговым знаком Elron (www.elron.ee), и оказывающим быструю, удобную, безопасную и экологичную услугу общественного транспорта электро- и дизельными поездами на всех железнодорожных маршрутах Эстонии. В 2017 году поездами Elron было совершено 7,3 миллиона поездок. Расписание движения соблюдает 99,15% поездов.

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