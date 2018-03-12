Из-за проблемы с дверью каюты пассажир Tallink остался без шоу-программы и экскурсии

В редакцию Delfi обратился Александр, у которого возникли проблемы в круизе Таллинн-Стокгольм на судне Tallink Victoria I. Он написал жалобу в фирму, но ответа не получил. Как выяснилось, в Tallink занимались выяснением обстоятельств, и после запроса Delfi Александру предложили решение, которое его устроило.

”Посреди ночи у меня перестала открываться каюта, меня раз пять гоняли от ресепшена до каюты, выдавая мне новые карточки от каюты, ничего не помогало. После чего выяснилось, что в считывателе карт сели батарейки. Меня переселили в другую каюту, я был вынужден из-за этого инцидента пропустить всю шоу-программу, из-за которой я и направлялся в круиз 23 февраля”, — рассказывает Александр и добавляет, что ему пришлось переносить все вещи через весь коридор ночью в другую каюту.

По его словам, также ему было поставлено условие, что на утро по прибытию в Стокгольм он в 11 часов утра должен освободить каюту и переехать обратно в старую, которую должны были отремонтировать. ”В итоге каюта была готова к заселению гораздо позже 11 часов утра, у меня прогорела экскурсия в Стокгольме, потому что я смог выйти с парома только в 13 часов. По прибытию в Таллинн я написал жалобу в фирму Tallink и уже вторую неделю не получаю никакого ответа от них. Вопрос заключается в том, имею ли я право на какую-либо компенсацию?” — спрашивает читатель.

Мы обратились за комментарием к пресс-секретарю Tallink Катри Линк. Она ответила, что жалоба от этого клиента поступила в Tallink и клиентская служба занимается выяснением обстоятельств жалобы. ”Мы отправим клиенту ответ не позднее, чем в течение завтрашнего дня”, — пообещала Линк 8 марта.

И действительно, буквально в тот же день Александр получил ответ от фирмы. Координатор по работе с клиентами Tallink Екатерина Пасина выразила сожаление, что после путешествия у него остались негативные впечатления, и принесла извинения за доставленные неудобства.

”Не вызывает сомнений, что в ходе путешествия создание обычных условий проживания затруднено. Мы получили дополнительную информацию от персонала на пароме. Вы обратились на инфо-стол 24 февраля в 00:10, так как ваш ключ от каюты не работал. У работника, который занимается починкой замков, рабочее время на тот момент уже закончилось. Наш сотрудник предложил вам переехать в другую каюту, пока в вашей не будет починен замок. Данное предложение не было срочным, вы могли спокойно досмотреть шоу и после его окончания переехать. По какой причине на следующее утро затянулся ремонт замка в вашей каюте, к сожалению, не известно”, — говорится в ответе, который переслал нам читатель.

Александр также сообщил, что все разрешилось благополучно — ему предложили купон на однодневный спа-отдых в гостинице Tallink Spa & Conference для двоих взрослых.