Из-за приграничной торговли сеть Coop может закрыть до шести магазинов в Южной Эстонии

Основывающаяся на эстонском капитале сеть розничной торговли Coop в марте может принять решение о закрытии в Южной Эстонии до шести магазинов, которые пострадали от влияния приграничной торговли, пишет rus.err.ee.

"Не исключено, что может быть принято решение о закрытии, — отметил руководитель по связям с общественностью компании Coop Eesti Мартин Мийдо, не сказав, каких магазинов может коснуться это решение. — Речь идет о регионе Южной Эстонии и это напрямую связано с приграничной торговлей".

Мийдо пояснил, что причина не только в покупке алкоголя, алкоголь только повод посетить латвийскую торговую сеть, а если раз сходили, то и другие продукты, которые можно приобрести дешевле, покупают там.

"Если едут в далекий магазин, то там покупают и продукты питания, и топливо, и все остальное, что можно купить дешевле. Это и усложняет жизнь небольших магазинов", — сказал он, указывая на латвийские приграничные магазины.

Латвийская приграничная торговля процветает в ситуации, когда правительство Эстонии резко и неоднократно повышало акцизы на алкоголь и топливо, а жители юга страны открыли для себя более дешевые торговые сети Латвии.