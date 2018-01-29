29.01.2018, 13:20

Из-за приграничной торговли алкоголем Эстония потеряла 30 млн налогов

 (65)
rus.delfi.ee
EST
Rahatähed, vaesus, rikkus
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

По оценке Налогово-таможенного департамента, из-за приграничной торговли алкоголем в 2017 году Эстония недополучила акцизов на сумму 30 млн евро.

По основанным на кассовом методе расчетам, в бюджет в прошлом году поступило 87,5% или на 33 млн евро меньше, чем прогнозировалось, передает rus.err.ee.

В сравнении с 2016 годом алкогольных акцизов поступило на 22 млн евро меньше, т. е. показатель снизился почти на 9%.

Согласно расчетам по кассовому методу, поступления от топливного акциза составили 95,7% от прогнозируемой суммы, это на 23 млн евро меньше.

Однако в сравнении с 2016 годом, общая сумма поступлений в 2017 была на 27,5 млн больше ( рост 5,6%).

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