Из-за приграничной торговли алкоголем Эстония потеряла 30 млн налогов

По оценке Налогово-таможенного департамента, из-за приграничной торговли алкоголем в 2017 году Эстония недополучила акцизов на сумму 30 млн евро.

По основанным на кассовом методе расчетам, в бюджет в прошлом году поступило 87,5% или на 33 млн евро меньше, чем прогнозировалось, передает rus.err.ee.

В сравнении с 2016 годом алкогольных акцизов поступило на 22 млн евро меньше, т. е. показатель снизился почти на 9%.

Согласно расчетам по кассовому методу, поступления от топливного акциза составили 95,7% от прогнозируемой суммы, это на 23 млн евро меньше.

Однако в сравнении с 2016 годом, общая сумма поступлений в 2017 была на 27,5 млн больше ( рост 5,6%).