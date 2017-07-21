Из-за председательства в ЕС цены в отелях Таллинна растут как на дрожжах

Сейчас, в период председательства Эстонии в Совете Европы, столичные гостиницы полны еврочиновников, а цены местами выросли на 20 процентов, пишет Eesti Päevaleht.

Июль — самое загруженное время для столичных отелей, но в этом году дополнительным фактором стали высокопоставленные гости, приехавшие сюда на время председательства Эстонии в ЕС. Вследствие этого практически все номера в отелях столицы забронированы, а цены повысились на 20 процентов.

Nordic Hotel Forum разместит в течение полугода около 3000 постояльцев, связаных с председательством, поэтому цены, по сравнению с обычными, выросли примерно на 20 процентов.

Директор по продажам отеля Керсти Вайно сказала, что июль — самый заполненный месяц, но в нынешнем году количество желающих заселиться заметно возросло: ”Если обычно уровень заполненности — 90 процентов, то председательство, в свою очередь, повысило эту цифру”.

Самое спокойное время начнется в августе, когда пройдет лишь несколько мероприятий, связанных с председательством, но уже в сентябре отель будет снова плотно забронирован.

Благодаря председательству отель Radisson Blu Sky также смог повысить цены. Руководитель по продажам Ивика Вырк рассказала, что уже в январе они ждали повышение цен к лету на 15 процентов, и теперь это предсказание сбылось: ”Коммерческая деятельность отвечает требованиям, и на следующее полугодие спрогнозировали рост цен”.

Помимо роста цен посетителям нужно учитывать и то, что номер в отелях теперь обязательно необходимо бронировать заранее. К примеру, в отеле Viru практически все номера на этот месяц распроданы, и свободные места остались только на несколько дней. По словам директора по продажам и маркетингу гостиницы Original Sokos Hotel Viru Эвелин Орги, заполненность составляет более 95 процентов, что больше чем в июле прошлого года. Рост цен в отеле Виру остался на уровне пяти процентов.

”Поскольку Эстония из-за брексита председательствует на полгода раньше, номера все чаще бронируют в последнюю минуту, но реализуются ли эти брони — мы еще не знаем”, — сказала Орг.

Председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Верни Лоодмаа отметил, что если в некоторых гостиницах цены повысились, то про общий подъем цен говорить пока рано, потому что председательство начнется только через три недели.

"Повышение цен на 20 процентов — очень весомо и может оттулкнуть чувствительных к ценам туристов”, — признал он. Лоодмаа объяснил, что цены зависят от спроса. Все таллиннские гостиницы используют динамическую систему цен и прямого разделения цен у них нет. Поскольку запросы в связи с председательством большие, цены им также соответствуют, отметил он.

Гостиницы, у которых меньше связанных с председательством клиентов, оставили цены прежними. По словам директора по продажам и маркетингу отеля Swissôtel Лийны Селгмяэ, июнь этого года очень похож на прошлый, и поэтому цены остались на том же уровне, как и прежде.

”До сих пор связанное с председательством число заказов оказалось более скромным, чем планировалось ранее”, — сказала она. По мнению Селгмяэ, причина кроется в отпуске европейских учреждений.

По словам действующего руководителя отеля Hilton Tallinn Park Даниэля Хаберсаттера, цены варьируются в зависимости от сезона, поэтому нельзя сказать, что они поднялись из-за председательства. Он добавил, что в отеле цены не поднялись.