Из-за популярного комода IKEA погибло уже восемь детей

Двухлетний Йозеф Дудек из Калифорнии погиб после того, как на него упал комод "Мальм" производства компании IKEA. Он стал уже восьмым ребенком, в смерти которого обвиняют этот предмет мебели, сообщает life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Йозеф Дудек погиб в мае этого года — уже после того, как IKEA начала отзывать смертельно опасные комоды из магазинов. Родители мальчика не знали о дурной славе этой мебели и не подозревали, что подвергают ребенка риску, ставя комод рядом с его кроваткой. В результате "Мальм" упал на их спящего ребенка и буквально раздавил его, сообщает The Sun.

Двухлетний Йозеф стал уже четвертым ребёнком в США и восьмым в мире, в чьей смерти обвиняют комод производства IKEA. Его родители наняли адвоката и теперь подают в суд на мебельную компанию. Они обвиняют IKEA в том, что компания не потрудилась сообщить покупателям о том, какую опасность таит в себе "Мальм": "Трагическую смерть Йозефа можно было предотвратить. Ее делает еще более душераздирающей тот факт, что IKEA не потрудилась широко осветить отзыв комодов из продажи и не сделала ничего, чтобы убрать их из детских комнат по всему миру".

В конце июня 2016 года Интерфакс сообщил, что производственно-торговая компания IKEA отзывает порядка 29 млн предметов мебели, изготовленных с 2002 по 2016 год, из-за несчастных случаев, в которых к тому моменту погибли шестеро детей. Об этом тогда сообщил ABC News со ссылкой на Комиссию по безопасности потребительских товаров США (CPSC).

В период с 1989 по февраль 2016 года по крайней мере 36 детей пострадали и 6 детей погибли из-за падения комодов IKEA, которые не были прикреплены к стене, сообщает комиссия.

Шведский мебельный гигант предлагает вернуть деньги за комоды, изготовленные в период с 2002 по 2016 год.

Также компания советует фиксировать мебель у стены, и по желанию можно попросить выслать команду IKEA для установки креплений.

"Очевидно, что до сих пор существуют товары, которые представляют угрозу здоровью людей. Однако мы верим, что совместная работа с CPSC позволит избежать в будущем несчастных случаев", — заявил представитель шведской компании.

Однако против Ikea уже поданы иски. Так Жаклин Коллас подала на компанию в суд после того гибели своего двухлетнего сына: ребенок оказался придавлен тяжелым ящиком комода к каркасу кровати. По ее словам, производитель не предупредил об опасности незакрепленных комодов.