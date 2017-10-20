20.10.2017, 21:15

Из-за популярного комода IKEA погибло уже восемь детей

 (6)
rus.delfi.ee
EST
Из-за популярного комода IKEA погибло уже восемь детей
Vida Press

Двухлетний Йозеф Дудек из Калифорнии погиб после того, как на него упал комод "Мальм" производства компании IKEA. Он стал уже восьмым ребенком, в смерти которого обвиняют этот предмет мебели, сообщает life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Йозеф Дудек погиб в мае этого года — уже после того, как IKEA начала отзывать смертельно опасные комоды из магазинов. Родители мальчика не знали о дурной славе этой мебели и не подозревали, что подвергают ребенка риску, ставя комод рядом с его кроваткой. В результате "Мальм" упал на их спящего ребенка и буквально раздавил его, сообщает The Sun.

Двухлетний Йозеф стал уже четвертым ребёнком в США и восьмым в мире, в чьей смерти обвиняют комод производства IKEA. Его родители наняли адвоката и теперь подают в суд на мебельную компанию. Они обвиняют IKEA в том, что компания не потрудилась сообщить покупателям о том, какую опасность таит в себе "Мальм": "Трагическую смерть Йозефа можно было предотвратить. Ее делает еще более душераздирающей тот факт, что IKEA не потрудилась широко осветить отзыв комодов из продажи и не сделала ничего, чтобы убрать их из детских комнат по всему миру".

ТОП

Malmi-seeria kummut

В конце июня 2016 года Интерфакс сообщил, что производственно-торговая компания IKEA отзывает порядка 29 млн предметов мебели, изготовленных с 2002 по 2016 год, из-за несчастных случаев, в которых к тому моменту погибли шестеро детей. Об этом тогда сообщил ABC News со ссылкой на Комиссию по безопасности потребительских товаров США (CPSC).

В период с 1989 по февраль 2016 года по крайней мере 36 детей пострадали и 6 детей погибли из-за падения комодов IKEA, которые не были прикреплены к стене, сообщает комиссия.

Шведский мебельный гигант предлагает вернуть деньги за комоды, изготовленные в период с 2002 по 2016 год.

Также компания советует фиксировать мебель у стены, и по желанию можно попросить выслать команду IKEA для установки креплений.

"Очевидно, что до сих пор существуют товары, которые представляют угрозу здоровью людей. Однако мы верим, что совместная работа с CPSC позволит избежать в будущем несчастных случаев", — заявил представитель шведской компании.

Однако против Ikea уже поданы иски. Так Жаклин Коллас подала на компанию в суд после того гибели своего двухлетнего сына: ребенок оказался придавлен тяжелым ящиком комода к каркасу кровати. По ее словам, производитель не предупредил об опасности незакрепленных комодов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии