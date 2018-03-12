Из-за перехода на летнее время в расписания Elron будут внесены изменения

В связи с переходом на летнее время, с 25 марта расписания некоторых рейсов линий Таллинн-Нарва, Таллинн-Аэгвийду и Таллинн-Пяэскюла будут изменены. Изменения обусловлены изменениями расписаний движения международных рейсовых поездов, вызванными переходом на летнее время.

Наиболее значительные изменения произойдут на линии Таллинн-Нарва — будут изменены времена отправления для экспресс-рейсов, а также время вечернего рейса Нарва-Таллинн.

На линии Таллинн-Аэгвийду переход на летнее время приведет к изменению расписания трех рейсов — время отправления для обеденного рейса Таллинн-Аэгвийду будет переведено на 13 минут раньше, т.е. на 13:35, новым временем отправления из Таллинна для послеобеденного рейса станет 17:03, а поезд рейса Аэгвийду-Таллинн будет отправляться в 15:26.

”В западном направлении будет отмен утренний рейс Таллинн-Пяэскюла, начинавшийся в 7:10, но добавится новое время отправления в 9:58. На минуту изменится время отправление утреннего рейса Таллинн-Пяяскюла (8:22) со станций Хииу и Кивимяэ и вечернего рейса со станции Нымме.”, сказала руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг. ”Изменятся также и некоторые пути отправления на Балтийском вокзале”.

Расписания можно найти на сайте Elron и на информационных стендах платформ ожидания.