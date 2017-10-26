26.10.2017, 08:50

Из-за неожиданно наступившей зимы в Таллиннском аэропорту застряли сотни людей

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rus.delfi.ee
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Из-за неожиданно наступившей зимы в Таллиннском аэропорту застряли сотни людей
Foto: Delfi lugeja

Читатель Delfi Райн Хаава прислал ночью в 2:19 фотографию из Таллиннского аэропорта с сообщением, что такси нет и поэтому сотням людей не уехать из аэропорта.

Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта сказал, что ночами нехватка такси бывает и неожиданно наступившая зима, несомненно, создала проблемы с движением во всем городе.

Вдобавок пресс-секретарь напомнил, что если перед аэропортом сразу не найти такси, то всегда можно попробовать заказать его по телефону или через приложения.

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