Из-за необоснованной жалобы клиента водитель Taxify остался без заработка

Водитель Taxity рассказал о том, как в воскресенье вечером остался без заработка, поскольку его аккаунт оказался заблокирован.

По словам водителя, он как обычно выполнял свою работу: ”Поехал, взял клиентов, отвез из пункта А в пункт Б. Все было нормально. Клиент вышел и я стал разбираться с приложением. Оно не загружалось, но через 5-10 минут все нормализовалось. Взял новый заказ. Еду в Кристийне и отвожу в Старый город. На этот раз приложение работало нормально. Но после того, как я отвез нового клиента и подтвердил окончание заказа, выскочило сообщение о том, что мой аккаунт заблокирован”.

Оказалось, что кто-то из-клиентов пожаловался на таксиста, поскольку ему показалось, что тот обманывает клиентов.

”Я мог бы заработать еще 50 евро, — сокрушается мужчина. — Это показывает отношение к водителям и то, как они о нас ”заботятся” и как по указке клиента могут заблокировать аккаунт”.

Тоомас пытался связаться со службой поддержи, но в 19 часов в воскресенье она уже не работала.