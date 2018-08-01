01.08.2018, 21:30

Из-за нехватки специалистов повысились цены на социальную реабилитацию

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rus.delfi.ee
EST
Kaia Iva
Kaia IvaFoto: Rauno Volmar

С сегодняшнего дня, 1 августа, действуют новые цены на услугу социальной реабилитации. При помощи изменения цены государство хочет нивелировать нехватку специалистов, а также повысить доступность и качество услуги. Государство также ожидает, что работодатели повысят зарплаты специалистам.

”Цены на услугу социальной реабилитации оставались неизменными на протяжении нескольких лет и это стало оказывать влияние на доступность услуг. Ряд оказывающих услуги организаций обратился к нам в связи с беспокойством, что при действующих ценах они не могут удерживать и находить новых специалистов”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. ”Для помощи людям необходимы компетентные специалисты и это предполагает, что оказывающие услуги организации могут платить конкурентоспособную зарплату. Зарплаты специалистов, непосредственно помогающих людям — важная тема в социальной сфере в целом, с которой необходимо считаться при финансировании услуг. По той же причине мы еще в этом году направим дополнительные средства на особое попечительство”.

С сегодняшнего дня почти на все услуги социальной реабилитации действуют новые цены, при формировании которых были приняты во внимание расходы, связанные с оказывающим услугу персоналом, расходы на устройства и иной инвентарь. Изменения цен услуг социальной реабилитации исходят из предложений Департамента, сделанных на основе прежнего опыта и обратной связи партнеров. Например, часовая цена услуги психолога вырастет на 37% и часовая цена услуги логопеда — на 28%.

Постановление также изменило критерии оценки реабилитационных программ. Новые критерии дают возможность одобрять прежде всего отвечающие государственным направлениям развития программы — предпочтение будет отдаваться программам, которые, в числе прочего, предлагаются в повседневной для человека среде, например, дома.

Справочная информация:

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Услуга социальной реабилитации — это социальная услуга, предназначенная для поддержки сложных случаев, в которых необходима помощь нескольких специалистов (например, логопеда, мануального терапевта и особого педагога), чтобы человек и его близкие смогли учиться тому, как повседневно справляться с особой потребностью. Оказание услуги социальной реабилитации организует Департамент социального страхования.

За услугу социальной реабилитации государство платит:

- лицам трудоспособного возраста с психическим расстройством до 2325 евро в год;

- лицам с недостатком здоровья в возрасте 16 лет и старше до 483 евро в год или на основании реабилитационной программы — до 1000 евро в год;

- детям — до 1395 евро в год.

- Кроме того, на основе предельных ставок отдельно покрываются расходы на транспорт и размещение.

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