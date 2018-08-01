Из-за нехватки специалистов повысились цены на социальную реабилитацию

С сегодняшнего дня, 1 августа, действуют новые цены на услугу социальной реабилитации. При помощи изменения цены государство хочет нивелировать нехватку специалистов, а также повысить доступность и качество услуги. Государство также ожидает, что работодатели повысят зарплаты специалистам.
”Цены на услугу социальной реабилитации оставались неизменными на протяжении нескольких лет и это стало оказывать влияние на доступность услуг. Ряд оказывающих услуги организаций обратился к нам в связи с беспокойством, что при действующих ценах они не могут удерживать и находить новых специалистов”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. ”Для помощи людям необходимы компетентные специалисты и это предполагает, что оказывающие услуги организации могут платить конкурентоспособную зарплату. Зарплаты специалистов, непосредственно помогающих людям — важная тема в социальной сфере в целом, с которой необходимо считаться при финансировании услуг. По той же причине мы еще в этом году направим дополнительные средства на особое попечительство”.