Из-за нехватки специалистов повысились цены на социальную реабилитацию

С сегодняшнего дня почти на все услуги социальной реабилитации действуют новые цены, при формировании которых были приняты во внимание расходы, связанные с оказывающим услугу персоналом, расходы на устройства и иной инвентарь. Изменения цен услуг социальной реабилитации исходят из предложений Департамента, сделанных на основе прежнего опыта и обратной связи партнеров. Например, часовая цена услуги психолога вырастет на 37% и часовая цена услуги логопеда — на 28%.

Постановление также изменило критерии оценки реабилитационных программ. Новые критерии дают возможность одобрять прежде всего отвечающие государственным направлениям развития программы — предпочтение будет отдаваться программам, которые, в числе прочего, предлагаются в повседневной для человека среде, например, дома.

Справочная информация:

Услуга социальной реабилитации — это социальная услуга, предназначенная для поддержки сложных случаев, в которых необходима помощь нескольких специалистов (например, логопеда, мануального терапевта и особого педагога), чтобы человек и его близкие смогли учиться тому, как повседневно справляться с особой потребностью. Оказание услуги социальной реабилитации организует Департамент социального страхования.

За услугу социальной реабилитации государство платит:

- лицам трудоспособного возраста с психическим расстройством до 2325 евро в год;

- лицам с недостатком здоровья в возрасте 16 лет и старше до 483 евро в год или на основании реабилитационной программы — до 1000 евро в год;

- детям — до 1395 евро в год.

- Кроме того, на основе предельных ставок отдельно покрываются расходы на транспорт и размещение.