"Из-за нехватки рабочей силы, а не для того, чтобы было". Промышленные предприятия объяснили, почему нанимают иностранцев

Директор по персоналу Ericsson Baltikum Катри Куусе рассказала, что в Ericsson Eesti работают в качестве менеджеров и специалистов люди 45 разных национальностей. ”Будучи мультикультурной компанией, нуждаемся в различных инженерно-технических компетенциях, найти на рынке труда Эстонии таких очень сложно, поэтому возникла необходимость нанимать зарубежных специалистов”, — говорит Куусе. В ведущем технологическом предприятии ABB также работает много иностранцев — заводских работников, инженеров и проектировщиков. „Только на одном заводе, располагающемся в Юри, работают люди 17 национальностей. Важно отметить, что все эти люди сами нашли нас, прислали свои документы и позже переселились в Эстонию или уже переехав в нашу страну, прислали свое CV. Зарубежным рекрутингом мы не занимались”, — рассказала специалист по найму ABB Мари Таммесалу. Больше всего работников из-за рубежа в компании ABB из Индии, Италии и Украины.

Директор по персоналу Hanza Mechanics рассказала, что обычно они сами активно ищут подходящих кандидатов, но первый иностранец пришел устраиваться к ним на работу сам, желая переехать жить в Эстонию. "Это один из самых положительных примеров интеграции, так как он также привез всю свою семью в Эстонию и действует на Украине, так сказать, послом компании, распространяя информацию о нашей компании среди знакомых, также дает рекомендации о том, как лучше общаться с украинцами и на каких порталах или форумах делиться нашими объявлениями о работе”, — разъяснила Плоом. Также она добавила, что зачастую русские и украинцы выбирают Эстонию, потому что они знают, что изначально могут справиться только с русским языком и из-за похожести культур. ”В то же время есть интерес к курсам эстонского языка, где преподается не только язык, но и говорят об Эстонии, обычаях и культуре. Многие успешно закончили языковые курсы и получили диплом знания эстонского языка уровня A1", — сказала Плоом.

По словам Таммесалу, Куусе и Плоом, разнообразие обогащает и до сих пор проблем с иностранцами не было. "Дополнительные знания и культурные различия только добавляют позитива к работе”, — отметила Таммесалу. Директор по персоналу HANZA Mechanics добавила, что помимо разнообразия, иностранцы также благодарны и преданы делу, а различные взгляды на мир часто передаются и другим сотрудникам. "Наш опыт показывает, что, поскольку иностранцы приезжают из другой среды и системы, начиная работать в Эстонии, они благодарны. Зачастую люди, живущие долго в нашем обществе, не могут оценить то, что у нас в Эстонии все хорошо,” — сказала Плоом, добавляя, что зарубежные специалисты обычно настоящие фанаты Эстонии или становятся ими по приезду сюда. ”Работники нашего предприятия уже привыкли работать в мультикультурной среде и к тому, что рабочий язык английский. Таким образом, рабочая среда благоприятствует подбору персонала из-за рубежа, и новые зарубежные сотрудники не станут неожиданностью для существующих сотрудников”, — объяснила Куусе.

Таммесалу считает, что в глобальном ралли талантов Эстония будет более успешной, если проявит себя. "Мы не маленькая страна, в которой отсутствует возможность развития. В Эстонии хорошие условия труда, где много обращают внимания на безопасность и спокойствие работника”, — объяснила Таммесалу. Плоом также соглашается, что рабочая среда в Эстонии спокойная, безопасная и удобная. "У нас есть определенные описания процедур, инструментов и должностных инструкций — все, чего в их стране них не было”, — сказала Плоом. Куусе добавила, что несмотря на то, что Эстония должна сохранить свою уникальность, мы должны больше показать себя миру, чтобы из-за пределов Европы можно было найти Эстонию на карте мира и сюда было желание приехать на работу.