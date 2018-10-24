24.10.2018, 16:50

Из-за кибер-атаки Swedbank попросил клиентов закрыть свои кредитные карты

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rus.delfi.ee
EST 8
Pangakaart
Pilt on illustreerivFoto: Vallo Kruuser

На прошлой неделе под кибер-атакой оказалось множество кредитных карт Swedbank, чьи PIN-коды оказались в опасности. В итоге банк попросил клиентов, чьи кредитки были под угрозой, закрыть свои карты и заказать новые.

К Delfi обратился читатель, которому Swedbank прислал SMS с просьбой закрыть свою кредитную карту и заказать новую.

Как объяснила специалист по коммуникациям Swedbank Лийида Кальюнди, читатель был не единственным, кого попросил закрыть свою карточку.

По ее словам, с данным случаем могла быть связана с кибер-атакой BIN attack, произошедшая на прошлой неделе.

"Мы попросили клиентов, чьи данные карточек попали под угрозу, заменить карту на новую. При этом получение новой карты было для клиентов бесплатным", — рассказала Кальюнди.

При BIN attack происходит не утечка данных клиентов, а попытка мошенников считать номер кредитной карты с помощью специального программного обеспечения.

Кальюнди добавила, что на сколько знает банк, в этот раз мошенникам не удалось получить доступ к деньгам их клиентов. Число оказавшихся под угрозой карт банк не уточнил.

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