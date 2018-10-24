Из-за кибер-атаки Swedbank попросил клиентов закрыть свои кредитные карты

К Delfi обратился читатель, которому Swedbank прислал SMS с просьбой закрыть свою кредитную карту и заказать новую.

Как объяснила специалист по коммуникациям Swedbank Лийида Кальюнди, читатель был не единственным, кого попросил закрыть свою карточку.

По ее словам, с данным случаем могла быть связана с кибер-атакой BIN attack, произошедшая на прошлой неделе.

"Мы попросили клиентов, чьи данные карточек попали под угрозу, заменить карту на новую. При этом получение новой карты было для клиентов бесплатным", — рассказала Кальюнди.

При BIN attack происходит не утечка данных клиентов, а попытка мошенников считать номер кредитной карты с помощью специального программного обеспечения.

Кальюнди добавила, что на сколько знает банк, в этот раз мошенникам не удалось получить доступ к деньгам их клиентов. Число оказавшихся под угрозой карт банк не уточнил.