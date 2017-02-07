07.02.2017, 18:59

Из-за холодов биржевая стоимость электроэнергии увеличилась на треть

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Harku alajaam
Harku alajaamFoto: Ilmar Saabas

Из-за холодов стоимость электроэнергии в Эстонии на бирже Nord Pool поднялась до 4,3 центов за киловатт-час (43,39 евро за мегаватт-час) по сравнению с январскими 3,3.

Рост цен вызван приходом морозов, в связи с которыми резко увеличилось потребление. Кроме того, в Швеции и Норвегии несколько больших гидроэлектростанций закрыты на профилактику.

В январе средняя цена на электроэнергию в Эстонии составляла 33,27 евро за мегаватт-час.

Согласно прогнозам Elering, средняя цена на электроэнергию в феврале и марте будет выше, чем в январе, и составит 35,9 и 34 евро за мегаватт-час соответственно.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии