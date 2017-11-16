Из-за длинных очередей на лечение растёт интерес к частному медицинскому страхованию

Как показало исследование по безопасности стран Балтии, проведенное страховой группой ERGO и латвийской исследовательской фирмой SKDS, более половины жителей Эстонии боятся заболеваний, требующих длительного лечения.

Также это исследование подтверждает то, что жители Эстонии обеспокоены доступностью качественной медицинской помощи.

По словам руководителя по развитию страхования жизни и здоровья ERGO Деклы Уусма, в 2018 году ситуация может всё-таки улучшиться, когда у работодателей появится возможность получения специальных льгот по налогообложению для возмещения расходов на поддержание здоровья и лечение работников.

”Много говорится о слабых местах системы Больничной кассы, в первую очередь о длинных очередях на лечение. Это вероятно основная причина того, что в последние годы существенно возрос интерес к частному медицинскому страхованию”, — отмечает Уусма. По её словам, через несколько лет это очевидно в лучшую сторону изменит ситуацию, в которой 54% жителей Эстонии боятся, что в случае болезни они не смогут получить медицинскую помощь необходимого уровня.

На сегодняшний день в портфеле компании ERGO, которая единственная в Эстонии предлагает частное медицинское страхование, несколько сотен предприятий, которые предлагают своим работникам возможность частного медицинского страхования. В основном речь идёт о предприятиях с международными корнями, для которых забота о здоровье своих работников является элементарной частью мотивационного пакета. В последние пару лет в пользу частного медицинского страхования всё больше принимают решения и небольшие эстонские фирмы, с количеством работников до десяти человек.

”Частное медицинское страхование, как правило, обеспечивает возможность попадания к врачу-специалисту в течение пяти рабочих дней, а также помогает покрыть расходы, связанные с профилактикой заболеваний, восстановительным лечением и лечением зубов. Но основная его цель — это сокращение количества дней болезни работников”, — добавила Уусмаа.

Помимо работодателей, договор о медицинском страховании могут заключить и частные лица, для того чтобы в случае проблем со здоровьем обеспечить себе доступность быстрой и качественной медицинской помощи.