Из-за бойкой приграничной торговли алкоголем налоговики активно проверяют общепит Южной Эстонии

Из-за бойкой приграничной торговли алкоголем налоговики активно проверяют места общественного питания Южной Эстонии. Были обнаружены мелкие правонарушения, штрафы за которые не превышают 400 евро, пишет Ärileht.

Директор по связям с общественностью Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс сказал, что для обнаружения незаконного оборота алкоголя в Южной Эстонии ведомство регулярно проводит проверки, основываясь на анализе рисков.

Суть данного анализа, а также информацию о том, какие учреждения и по каким причинам проверяют, он не раскрыл. ”Используем для этого доступные нам данные”, — ответил он.

Из-за активной приграничной торговли алкоголем Налогово-таможенный департамент регулярно проверяет заведения общественного питания в Южной Эстонии.

По словам Лауритса, в ходе контроля были обнаружены небольшие нарушения предприятиями общественного питания, но не торговля приобретенным в Латвии алкоголем. Наказания за них были в промежутке от 200 до 400 евро.