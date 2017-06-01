Из-за аварии кабеля нарушена международная телефонная связь в сети Telia

Из-за произошедшей в Финляндии аварии на кабеле возможны проблемы при звонках из сети Telia за границу как с мобильных, так и со стационарных телефонов, предает rus.err.ee.

Неполадки возможны при звонках из мобильной сети, более серьезные помехи могут возникнуть при звонках со стационарных телефонов, сообщила в четверг пресс-служба Telia.

По предварительным данным, авария произошла около города Турку в Финляндии на кабеле, влияющем на международные звонки.

Компания Telia в настоящее время ищет варианты переадресации звонков.