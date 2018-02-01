Из Таллинна в Сауэ за 40 евро. Водители Taxity не довольны предложенным фирмой компромиссом

Руководство Taxify предложило водителям компромисс по системе ценообразования, но, по мнению самих водителей, речь идет лишь о политкорректном ответе и в действительности ничего не изменится.

Водитель Taxify Олави написал в соцсетях, что в своем ответе фирма отметила, что алгоритм ценового индекса был сделан более агрессивным из расчета на его более быстрый и агрессивный рост и большую устойчивость для конкретной зоны. Максимальный индекс составляет 2,5. ”С второго квартала в системе Taxify появится возможность получения чаевых, плата за ожидание клиента и компенсация в случае его неявки”, — процитировал Олави ответ руководства и отметил, что речь идет о банальной политкорректности и ничего не изменится. По его оценке, система индексации может разочаровать как клиентов, так и водителей.

Так, поездка из Таллинна в Сауэ может обойтись пассажиру как в 10, так и в 40 евро, так как, если в данной зоне много клиентов, то к цене применяется индекс. Олави отмечает, что многие водители теперь специально собираются именно в зонах с большим количеством клиентов. В 90% поездок сейчас индекс по-прежнему не применяется и значение имеет базовая цена, которая слишком мала. Посадка — 99 центов и 32 цента за каждый километр пути, в связи с чем таксисты постоянно находятся в минусе. По его мнению, было бы справедливо установить одну конкретную базовую цену, которая действовала бы во всех зонах: например 1,55 евро за посадку и 44 цента за километр.

Олави отметил, что сейчас поездка может выйти для клиента слишком дорогой, и в его практике такие случаи уже бывали.