Из старых рекламных баннеров Statoil сделают 7000 сумок для покупок

В результате перехода станций обслуживания Circle K на новую торговую марку без использования останется 3,5 километра текстильных рекламных баннеров Statoil — из них люди с особыми потребностями вручную изготовят до 7000 сумок для покупок и мешков для дров. Полученный от их продажи доход пойдет на создание и сохранение рабочих мест для лиц с умственной недостаточностью и психическими отклонениями, значится в пресс-релизе.

Старые текстильные рекламные баннеры, собранные на станциях обслуживания и автоматических заправочных станциях Circle K по всей Эстонии, будут доставлены в Вильянди, где при помощи недоходного объединения Töötoad из ткани будут пошиты сумки для покупок и мешки для дров. Сумки, пошитые вручную людьми с особыми потребностями, можно будет приобрести на станциях обслуживания Circle K. Стоимость одной сумки составит 4,50 евро, а полученная от продажи сумок прибыль в полном объеме пойдет на социальное предпринимательство, цель которого заключается в создании рабочих мест для людей с умственной недостаточностью и психическими отклонениями.

”Мы думали, как бы наилучшим образом использовать ненужные текстильные баннеры Statoil, чтобы не просто их уничтожить, и поэтому решили скооперироваться с недоходным объединением Töötoad, — рассказала руководитель по маркетингу Circle K Eesti AS Диана Вейгель. — Люди с недостатками здоровья вручную изготовят сумки для покупок и мешки для дров двух размеров. Мешки для дров также подходят в качестве сумок для покупок, но они идеальны для переноски дров, которые продаются на наших станциях в сетчатых мешках. Покупая сумку, человек будет знать, что он заодно помогает окружающей среде и людям с особыми потребностями. Мы убеждены, что такие меры помогут изменить к лучшему общество, сделав его более терпимым”.

По словам члена правления недоходного объединения Töötoad Мати Тууксама, для человека с недостатком здоровья заработанные самостоятельно деньги имеют огромное значение. ”Это не просто ощутимая надбавка к государственным пособиям. Самостоятельно заработанные деньги повышают самооценку человека, поскольку он видит, что самостоятельно прилагает усилия и, как следствие, живет более полноценной жизнью, — рассказал Тууксам. — Мы очень рады, что компания Circle K обратилась к нам с таким предложением о сотрудничестве. Мы надеемся, что с них возьмут пример и другие организации, осознав, что текстильным отходам можно дать новую жизнь”.

Недоходное объединение Töötoad MTÜ занимается социальным предпринимательством, цель которого заключается в создании рабочих мест для совершеннолетних лиц с умственной недостаточностью и психическими отклонениями, а также в сохранении и развитии таких рабочих мест.

Розничный продавец моторного топлива с крупнейшей долей рынка в Эстонии Circle K Eesti AS является собственником и оператором 56 станций полного обслуживания, 19 автоматических заправочных станций, а также одного магазина шаговой доступности. Предприятие трудоустраивает около 700 человек, причем большинство работает на станциях обслуживания.