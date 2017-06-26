Из школьных буфетов пропадут лимонады и булочки?

Государство намерено в 2019 году запретить продажу в школьных буфетах булочек, фастфуда и подслащенных напитков, пишет Kasulik.

Эти изменение — часть законопроекта о здоровье народонаселения, подготовленного Министерством социальных дел, пишет Äripäev.

Один из важнейших пунктов — ограничение выбора еды, которую продают в школьных буфетах. В тексте прямо не написано, что именно запретят. Но из фразы ”продукция с низкой пищевой ценностью и высокой калорийностью” можно сделать вывод, что лимонад и пончики исчезнут с прилавков.

Владельцы буфетов смогут по-прежнему торговать в школах и получать свою прибыль, придется лишь изменить ассортимент.

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