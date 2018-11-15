15.11.2018, 21:40

Из продажи в магазинах Mosaic отозваны сережки


rus.DELFI.lv
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Из продажи в магазинах Mosaic отозваны сережки
Foto: Publicitātes attēli

В целях безопасности в продажи в магазинах Mosaic отозваны сережки, сообщила порталу Delfi представитель Центра по защите прав потребителей Эвия Лене.

По ее словам, сережки под торговым номером 253129 изъяты из продажи, так как в них обнаружено завышенное содержание никеля.

Центр призывает всех, кто приобрел такие сережки, вернуть их в ближайший магазин Mosaic или позвонить по номеру телефона +372 6302888.

Представитель владельца сети магазинов Mosaic Маруте Эргле сообщила агентству LETA, что сережки уже изъяты из продажи и отправлены производителю. "Считаю, что центр принял верное решение, так как в наших интересах продавать качественную продукцию", — отметила Эргле.

Сеть магазинов Mosaic принадлежит группе Baltika, в которую также входят магазины Monton, Baltman, Ivo Nikkolo и Bastion.

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