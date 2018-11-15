Из продажи в магазинах Mosaic отозваны сережки
В целях безопасности в продажи в магазинах Mosaic отозваны сережки, сообщила порталу Delfi представитель Центра по защите прав потребителей Эвия Лене.
В целях безопасности в продажи в магазинах Mosaic отозваны сережки, сообщила порталу Delfi представитель Центра по защите прав потребителей Эвия Лене.
По ее словам, сережки под торговым номером 253129 изъяты из продажи, так как в них обнаружено завышенное содержание никеля.
Центр призывает всех, кто приобрел такие сережки, вернуть их в ближайший магазин Mosaic или позвонить по номеру телефона +372 6302888.
Представитель владельца сети магазинов Mosaic Маруте Эргле сообщила агентству LETA, что сережки уже изъяты из продажи и отправлены производителю. "Считаю, что центр принял верное решение, так как в наших интересах продавать качественную продукцию", — отметила Эргле.
Сеть магазинов Mosaic принадлежит группе Baltika, в которую также входят магазины Monton, Baltman, Ivo Nikkolo и Bastion.
As mako juhatuse liige
PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 26.11.2018
Kvaliteedijuht
VIČIŪNAI GRUPP (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 22.11.2018
Diagnostikakliiniku juhataja
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Tähtaeg: 03.12.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.