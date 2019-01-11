Из магазинов Rimi пропадут готовые блюда: центральная кухня закрывается на месяц

”Для наших клиентов закрытие центральной кухни означает, что на прилавках с готовой едой вместо привычных блюд Rimi их будет ждать ассортимент блюд от наших партнеров. К сожалению, заменить все наши готовые блюда на 100% невозможно, и кроме того, нужно считаться с тем, что продукция наших партнеров может отличаться по вкусу от той, к которой привык клиент Rimi”, — сказал руководитель по закупкам Rimi Маргус Амор. ”Также в связи с ремонтом мы не можем готовить на заказ блюда для праздничного стола”.

Руководитель по закупкам Rimi отметил, что изменения не коснутся той продукции, которая готовится в магазинах на месте — например, пиццы, булочки и свежие салаты.

”Основными причинами, по которым центральная кухня закрывается на ремонт, является перевод производства на более экономичный режим и сохранение высокого уровня пищевой безопасности. Rimi поставил перед собой цель к 2020-му году вести деятельность, не нанося урона климату, а это значит, что все технические решения на центральной кухне будут заменены на самые современные и экологически безопасные. Например, мы заменим все имеющиеся холодильники на те, что работают на CO2 — мы хотим оставить минимальный след в экологии. Кроме того, обновления гарантируют клиентам уверенность в том, что пищевая безопасность и качество блюд, приготовленных на кухне в Rimi, находятся на очень высоком уровне”, — добавил Маргус Амор.