Из кольца за 299 евро выпал камень. Кто оказался виноват, и что пришлось делать?(5)
В сентябре прошлого года покупатель приобрел в магазине Aleksi Kuld золотое кольцо с розовым кварцев за 299 евро.
В сентябре прошлого года покупатель приобрел в магазине Aleksi Kuld золотое кольцо с розовым кварцев за 299 евро.
Через неделю кольцо сломалось: камень выпал и потерялся. По словам, купившего, кольцо использовалось в соответствии с его прямым назначением. Заметив это, покупатель устно обратился с претензией к продавцу.
Потом он подал и письменную жалобу, однако, торговец на нее не отреагировал. Торговец ответил, что это не дефект при производстве, а проблема появилась в ходе эксплуатации — из-за удара. Владельцу кольца посоветовали обратиться к ювелиру.
Купивший был не согласен и обратился с жалобой в Комиссию по потребительским спорам. Жалобу удовлетворили.
Arhitekt / ehitusarhitekt
RAE VALLAVALITSUS
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