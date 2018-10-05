Из кольца за 299 евро выпал камень. Кто оказался виноват, и что пришлось делать?

Через неделю кольцо сломалось: камень выпал и потерялся. По словам, купившего, кольцо использовалось в соответствии с его прямым назначением. Заметив это, покупатель устно обратился с претензией к продавцу.

Потом он подал и письменную жалобу, однако, торговец на нее не отреагировал. Торговец ответил, что это не дефект при производстве, а проблема появилась в ходе эксплуатации — из-за удара. Владельцу кольца посоветовали обратиться к ювелиру.

Купивший был не согласен и обратился с жалобой в Комиссию по потребительским спорам. Жалобу удовлетворили.