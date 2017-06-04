Из эстонских евродепутатов Марью Лауристин больше всего тратит на аренду бюро

Из шести эстонских евродепутатов трое имеют собственное бюро в Эстонии, причем депутат от Социал-демократической партии Марью Лауристин тратит на его аренду вдвое больше, чем центристка Яна Тоом, передает rus.err.ee.



Европарламент ежегодно тратит 40 млн евро на компенсацию евродепутатам расходов на содержание офисов у себя на родине, причем международное журналистское расследование выявило случаи махинаций с этими расходами: по крайней мере 42 народных избранника арендовали бюро у самих себя или своих партий, а компенсацию за это получали из европейской казны, сообщила в субботу, 3 июня, "Актуальная камера".

Из шести эстонских евродепутатов собственное бюро имеют трое. Евродепутат от Центристской партии Яна Тоом тратит на аренду бюро возле столичной мэрии примерно 650 евро в месяц. "Но к этому еще, конечно, прибавляются расходы на связь, компенсация за мобильные телефоны, которые я плачу своим сотрудникам, причем как таллиннским, так и брюссельским — это вне заработной платы. Кроме того, все мероприятия которые мы проводим, скажем, аренда помещений, когда делаем конференцию, здесь же, в атриуме этого здания, мы приглашаем фирму, которая нам ставит экран, озвучку, все это, естественно, стоит денег", — пояснила Тоом.

В результате из предусмотренных на эти цели более чем 4000 евро на саму аренду уходит малая доля.