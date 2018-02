Из чего на самом деле сделана мебель IKEA? Покупатель распилил стол и был удивлен

"Я всегда знал, что мебель Ikea делается из древесно-стружечной плиты со шпоном сверху. Хорошо, пусть так. Но вчера вечером я узнал, что и древесная плита — это ложь. Мебель Ikea делается из картона!"

Джеймс отметил, что стол его устраивает — он дешевый, легкий и удобный, поэтому он не столько возмущен, сколько удивлен его необычной "начинкой".

I always knew that Ikea furniture was fake wood—particle board with a veneer on top. Fine, whatever. But last night I sawed into my desk and discovered the particle board *itself* is a lie.

FOLKS IKEA WOOD IS LITERALLY CARDBOARD. pic.twitter.com/0vFYaBu5J8— James L. Sutter (@jameslsutter) January 23, 2018