Из чего на самом деле сделана мебель IKEA? Покупатель распилил стол и был удивлен

Джеймс Л. Саттер из Сиэтла был крайне удивлен, когда обнаружил, из чего на самом деле сделан его стол от компании Ikea. Мужчина поделился неожиданным открытием в "Твиттере", и запись стала вирусной, сообщает LIFE со ссылкой на Mirror.

"Я всегда знал, что мебель Ikea делается из древесно-стружечной плиты со шпоном сверху. Хорошо, пусть так. Но вчера вечером я узнал, что и древесная плита — это ложь. Мебель Ikea делается из картона!"

Джеймс отметил, что стол его устраивает — он дешевый, легкий и удобный, поэтому он не столько возмущен, сколько удивлен его необычной "начинкой".

I always knew that Ikea furniture was fake wood—particle board with a veneer on top. Fine, whatever. But last night I sawed into my desk and discovered the particle board *itself* is a lie. FOLKS IKEA WOOD IS LITERALLY CARDBOARD. pic.twitter.com/0vFYaBu5J8— James L. Sutter (@jameslsutter) January 23, 2018

Удивление парня разделили и другие пользователи "Твиттера" — его пост собрал уже больше семи сотен ретвитов. А некоторые вступились за мебельную компанию и объяснили, чем обусловлен выбор такого материала. В конечном счете и сам автор признал, что поторопился с выводами.

"Мой отец — инженер-строитель. Эта сотовая структура на самом деле прочнее, чем древесно-стружечная плита (если не разрезать пополам). К тому же это гораздо экологичнее", — откликнулся другой пользователь.