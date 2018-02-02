02.02.2018, 20:40

Из чего на самом деле сделана мебель IKEA? Покупатель распилил стол и был удивлен

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rus.delfi.ee
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Из чего на самом деле сделана мебель IKEA? Покупатель распилил стол и был удивлен
Foto: Zuma Press/ DPA

Джеймс Л. Саттер из Сиэтла был крайне удивлен, когда обнаружил, из чего на самом деле сделан его стол от компании Ikea. Мужчина поделился неожиданным открытием в "Твиттере", и запись стала вирусной, сообщает LIFE со ссылкой на Mirror.

"Я всегда знал, что мебель Ikea делается из древесно-стружечной плиты со шпоном сверху. Хорошо, пусть так. Но вчера вечером я узнал, что и древесная плита — это ложь. Мебель Ikea делается из картона!"

Джеймс отметил, что стол его устраивает — он дешевый, легкий и удобный, поэтому он не столько возмущен, сколько удивлен его необычной "начинкой".

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Удивление парня разделили и другие пользователи "Твиттера" — его пост собрал уже больше семи сотен ретвитов. А некоторые вступились за мебельную компанию и объяснили, чем обусловлен выбор такого материала. В конечном счете и сам автор признал, что поторопился с выводами.

"Мой отец — инженер-строитель. Эта сотовая структура на самом деле прочнее, чем древесно-стружечная плита (если не разрезать пополам). К тому же это гораздо экологичнее", — откликнулся другой пользователь.

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