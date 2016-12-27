В 2016 году Tele2 построил в Эстонии 349 новых базовых станций, 167 из которых — в Харьюмаа. Главная цель таких сетевых работ — повысить среднюю скорость интернета на территории всей страны.

Как сообщил руководитель радиосети Tele2 Танел Сарри, в нынешнем году предприятие инвестировало порядка 8 миллионов евро, чтобы увеличить пропускную способность сети и повысить среднюю скорость мобильного интернета. При этом большая часть инвестиций пришлась на столицу и Харьюмаа. Возведение новых базовых станций позволило распространить зону действия 4G-сети на 98,4% территории Эстонии.

На сегодня жители Таллинна, Кейла и Пярну могут пользоваться самым быстрым в странах Балтии мобильным интернетом. Входящая скорость передачи данных в этих городах, благодаря агрегации трех несущих частот, достигает 375 Мбит/с. Еще в 30 крупных населенных пунктах действует интернет на базе двух частот со скоростью до 225 Мбит/с.

”В Харьюмаа зона действия высокоскоростного интернета обеспечивается за счет агрегации нескольких частот и охватывает все крупные населенные пункты, а также 80% территории Таллинна. В результате проведения работ по развитию сети нам удалось вдвое увеличить среднюю скорость интернета как в столице, так и ее пригородах. Кроме того, в Кейла Tele2 начал тестирование новой технологии, которая позволит еще на треть повысить входящую скорость интернета. Это сулит Таллинну и Кейла поистине крейсерские скорости — ориентировочно до 500 Мбит/с! Если тестирование пройдет успешно, то уже в 2017 году мы внедрим новую технологию повсеместно — и она будет действовать на всей территории Эстонии”, — сообщил руководитель радиосети Tele2.

Что касается остальных регионов Эстонии, то там тоже предпринимается ряд технических мер, направленных на повышение скорости интернета и расширение зоны действия 4G-сети в приграничных районах и небольших населенных пунктах. На сегодня, например, значительно повысилась скорость мобильного интернета в Кярдла, Кяйна, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Тюри, Хаапсалу, Виртсу, Мярьямаа, Курессааре, Элва, Вильянди, Рыйге и Антсла. Заметно расширилась также зона действия 4G-сети в таких приграничных районах, как Причудье, окрестности Вярска и Ряпина.

Новые базовые станции Tele2, построенные в 2016 году в Эстонии:

Харьюмаа - 167 новых станций

Ида-Вирумаа - 28 новых станций

Пярнумаа - 27 новых станций

Тартумаа - 24 новые станции

Сааремаа - 24 новые станции

Ляэне-Вирумаа - 13 новых станций

Рапламаа - 10 новых станций

Ляэнемаа - 10 новых станций

Валгамаа - 9 новых станций

Вильяндимаа - 8 новых станций

Хийумаа - 7 новых станций

Вырумаа - 5 новых станций

Пылвамаа - 5 новых станций

Ярвамаа - 5 новых станций

Йыгевамаа - 3 новые станции

Наряду со строительством новых базовых станций Tele2 инвестировал также свыше 100 000 евро в модернизацию систем энергопитания и свыше 300 000 евро в обновление парка аккумуляторов. Эти меры были предприняты в целях минимизации возможных рисков, связанных с прерыванием электроснабжения базовых станций во время штормов, когда значительная часть островов и прибрежных районов остается без электричества.

В 2017 году Tele2 планирует построить в Эстонии еще 325 новых базовых станций, 124 из которых — в Харьюмаа, где сосредоточена самая большая концентрация потребления услуг мобильной связи в Эстонии.

В 2016 году Tele2 в сотрудничестве с Nokia приступил к тестированию мобильной технологии нового поколения 5G, в ходе которого был установлен новый рекорд Эстонии по входящей скорости интернета — 4,5 Гбит/с. На следующий год запланированы подготовительные работы по переходу на 5G-сеть и установка соответствующего оборудования на базовых станциях.