Itella расширит сеть посылочных автоматов в Эстонии и Финляндии

За первые шесть месяцев 2018 года объем посылок частных клиентов Itella SmartPOST вырос на 18, и бизнес клиентов на 22 процента, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

”Главными причинами роста объема посылок являются доверие потребителей к услуге последней мили, продолжающийся рост интернет-торговли и инвестиции эстонских интернет-продавцов в веб-магазины с целью сделать процесс покупки еще более приятным”, сказала руководитель по маркетингу Itella Estonia Алисе Верги.

Если в этом году за первые шесть месяцев Itella установила в Эстонии четыре новых посылочных автомата, то во второй половине года планируется разместить 17 посылочных автоматов в новых местах, а также расширить имеющиеся. Всего у фирмы на данный момент в Эстонии 106 автоматов.

”Именно покрытие сети является одним из ключевых факторов, которые привлекают людей к совершению покупок через интернет. Различные исследования подтверждают, что треть людей считают расстояние до автомата от дома или работы самым важным фактором при использовании услуги. Даже важнее, чем скорость или цена доставки”, сказала Верги.