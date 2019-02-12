Itella: необходимость доставки посылок из рук в руки сокращается

Теперь клиент может заказать доставку посылки в посылочный автомат около своего частного дома. Таких домашних посылочных автоматов в Эстонии установлено примерно 80, большая часть из них находится в Таллинне и Харьюмаа, но некоторые есть и в Вильяндимаа, Тартумаа и на Сааремаа. Посылочных автоматов, установленных около многоквартирных домов, в Эстонии насчитывается около десятка, примерно столько же установлено около территорий предприятий. Именно их и будут использовать курьеры Itella SmartPOST.

При сотрудничестве двух предприятий у многих клиентов отпадет необходимость ждать курьера, человек сможет получить свои посылки в ближайшем автомате. ”Процесс сортировки посылок не изменится. Зато если во время доставки курьер увидит около дома автомат Cleveron нового поколения, то при помощи специального приложения получит возможность оставить посылку в домашнем автомате”, — описывает процедуру исполнительный директор Itella Estonia Меэлике Паалберг.