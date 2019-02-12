Itella: необходимость доставки посылок из рук в руки сокращается

Начиная с февраля курьеры Itella SmartPOST получат возможность доставлять посылки, отправленные как внутри Эстонии, так и из-за рубежа, в домашние посылочные автоматы Cleveron и посылочные автоматы около многоквартирных домов. Во второй половине года SmartPOST хочет добавить в свою сеть посылочных автоматов еще и роботов CollectNet, говорится в пресс-релизе.
Теперь клиент может заказать доставку посылки в посылочный автомат около своего частного дома. Таких домашних посылочных автоматов в Эстонии установлено примерно 80, большая часть из них находится в Таллинне и Харьюмаа, но некоторые есть и в Вильяндимаа, Тартумаа и на Сааремаа. Посылочных автоматов, установленных около многоквартирных домов, в Эстонии насчитывается около десятка, примерно столько же установлено около территорий предприятий. Именно их и будут использовать курьеры Itella SmartPOST.
При сотрудничестве двух предприятий у многих клиентов отпадет необходимость ждать курьера, человек сможет получить свои посылки в ближайшем автомате. ”Процесс сортировки посылок не изменится. Зато если во время доставки курьер увидит около дома автомат Cleveron нового поколения, то при помощи специального приложения получит возможность оставить посылку в домашнем автомате”, — описывает процедуру исполнительный директор Itella Estonia Меэлике Паалберг.
По словам управляющего услугами Cleveron Каура Оякиви, использование домашних посылочных автоматов принесет еще больше удобства клиентам. ”Домашний почтовый автомат даст людям больше свободы, отпадет необходимость планировать свое время согласно графику курьера. Также чем будет удобнее получить многочисленные посылки из электронных магазинов без ожидания курьера, тем больший рост электронной торговли мы увидим в ближайшее время”, — добавил Оякиви.
В термо-зону домашних почтовых автоматов помещаются посылки размером 31 × 51 × 27 см и в обычную зону помещаются посылки 38 × 36 × 60 см. В посылочные автоматы для многоквартирных домов помещаются все посылки, которые соответствуют размеру 40 × 60 × 60 см.