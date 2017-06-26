Италия выделит 17 млрд евро на историческую санацию банков Венето

Италия выделит до 17 млрд евро на ликвидацию двух банков Венето, одного из самых богатых регионов страны: активы Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca будут разделены на "хорошие" и "плохие", а их санация станет крупнейшей в истории Италии, пишет Financial Times. Решение было принято по итогам экстренного заседания кабинета министров в воскресенье — правительство стремилось успеть до полуночи, чтобы указ был подписан к моменту открытия банковских отделений и финансовых рынков в понедельник.

Европейская комиссия в пятницу предварительно одобрила план итальянских властей, который, как ожидается, позволит положить конец банковскому кризису.

Урегулирование ситуации в Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca предполагает предоставление господдержки банку Intesa Sanpaolo SpA, который неделей ранее выразил готовность купить надежные активы этих организаций, сообщает агентство Bloomberg. По словам министра финансов Италии Пьера Карло Падоана, хорошие активы банков Венето будут переданы Intesa по символической цене — 1 евро. Intesa может первоначально получить из создаваемого правительством фонда около 5,2 млрд евро, чтобы включение активов проблемных банков не нанесло вреда его показателям капитала.

Еще 12 млрд евро будут доступны для покрытия потенциальных дальнейших убытков.

Intesa в пресс-релизе в понедельник подтвердил покупку хороших активов обоих банков за 1 евро. С 26 июня филиалы и сотрудники Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca переходят к Intesa Sanpaolo, что, как ожидают в Риме, позволит избежать дальнейших осложнений, включая бегство вкладчиков.

Отделения этих банков возобновят работу в понедельник, заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони. Вмешательство потребовалось, поскольку вкладчики оказались под угрозой, отметил он. Венето и север Италии в целом — регион, где работают проблемные банки — "являются одним из наиболее важных для нашей экономики, прежде всего для малого и среднего бизнеса", утверждает премьер.

Вместе с тем в течение 60 дней парламент Италии должен провести голосование по этому законопроекту. В двух Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca работают около 4 тыс. человек, и власти Италии постарались сделать все возможное, чтобы избежать потери стольких рабочих мест.

В сообщении Intesa отмечается, что вмешательство правительства позволит сохранить рабочие места, сбережения около 2 млн итальянских домохозяйств, являющихся клиентами банков Венето, и защитить финансовые интересы 200 тыс. компаний. Intesa выделит около 60 млн евро на выплату возмещения вкладчикам, которые владеют субординированными облигациями Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca.

Правительство на протяжении месяцев пыталось найти способ удержать банки на плаву, в том числе взывая к помощи состоятельных бизнесменов региона. Однако в пятницу Европейский центробанк постановил, что оба банка терпят крах или близки к этому, и передал вопрос на рассмотрение Совета по санации проблемных банков в Брюсселе. Совет, в свою очередь, вернул дело итальянским властям, чтобы банки можно было санировать в соответствии с национальным законодательством.

Акционеры двух банков и держатели субординированного долга "в полной мере внесли вклад" в план, ограничивая расходы государства, говорится в заявлении члена Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.