28.10.2018, 15:10

Италия оштрафовала Apple и Samsung на 15 млн евро за замедление работы смартфонов

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NEWSru.com
EST
iPhone SE
Foto: Priit Simson

Антимонопольная служба Италии оштрафовала производителей компании Apple и Samsung в общей сложности на 15 млн евро за использование программного обеспечения для снижения производительности смартфонов.

Как передает Reuters, сумма штрафа для Samsung составила 5 млн евро, а для Apple — 10 млн. Компания из Купертино была оштрафована не только за замедление своих смартфонов, но и за то, что не предоставляла клиентам информацию о правильном обслуживании и о необходимости замены батареи.

Решение о штрафе для компаний было принято на основании жалобы группы владельцев смартфонов, которые обвинили производителей в намеренном ограничении функциональности устройств с целью подтолкнуть их владельцев к покупке новых смартфонов.

Напомним, в конце декабря прошлого Apple официально признала, что замедляла работу старых смартфонов iPhone путем понижения частоты их процессоров. В корпорации заявили, что данная мера была обоснована техническими особенностями устройств. В заявлении Apple говорилось, что литий-ионные батареи iPhone со временем теряют емкость, а также быстро разряжаются на холоде, в результате чего смартфон со старым аккумулятором может внезапно отключиться. Поэтому в прошлом году Apple выпустила ПО, понижающее частоту процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения и продлить время работы смартфонов. В компании также утверждали, что при повседневном использовании iPhone ухудшение производительности устройства останется незамеченным для большинства пользователей.

Через несколько дней Apple объявила о снижении стоимости негарантийной замены батареи смартфонов с 79 до 29 долларов США, а затем компания, как и обещал ее глава Тим Кук, выпустила публичную бета-версию iOS 11.3 с функцией отключения режима замедления работы устройства.

Почти сразу после признания Apple иски против компании из Купертино стали подавать пользователи в США, а позднее прокуратура Парижа начала расследование в отношении американской корпорации по статье "Обман". Основанием для этого стала жалоба общественной организации "Стоп программе устаревания", которая обвинила Apple в предумышленном снижении производительности старых смартфонов для ускорения их замены новыми.

Расследование в отношении компании начали и в Италии, где в поле зрения регулятора также попала компания Samsung. При этом в южнокорейской компании заявили, что не согласны с решением о штрафе — Samsung намерена его обжаловать.

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