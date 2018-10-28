Италия оштрафовала Apple и Samsung на 15 млн евро за замедление работы смартфонов

Как передает Reuters, сумма штрафа для Samsung составила 5 млн евро, а для Apple — 10 млн. Компания из Купертино была оштрафована не только за замедление своих смартфонов, но и за то, что не предоставляла клиентам информацию о правильном обслуживании и о необходимости замены батареи.

Решение о штрафе для компаний было принято на основании жалобы группы владельцев смартфонов, которые обвинили производителей в намеренном ограничении функциональности устройств с целью подтолкнуть их владельцев к покупке новых смартфонов.

Напомним, в конце декабря прошлого Apple официально признала, что замедляла работу старых смартфонов iPhone путем понижения частоты их процессоров. В корпорации заявили, что данная мера была обоснована техническими особенностями устройств. В заявлении Apple говорилось, что литий-ионные батареи iPhone со временем теряют емкость, а также быстро разряжаются на холоде, в результате чего смартфон со старым аккумулятором может внезапно отключиться. Поэтому в прошлом году Apple выпустила ПО, понижающее частоту процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения и продлить время работы смартфонов. В компании также утверждали, что при повседневном использовании iPhone ухудшение производительности устройства останется незамеченным для большинства пользователей.