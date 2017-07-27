ИТ-специалистов рассмешило предложение зарплаты от государства

Центр инфотехнологий Министерства финансов (RMIT) искал через портал объявлений о работе нового работника на должность ИТ-администратора.

Устраивающегося на должность с длинным описанием работника ожидала бы брутто-зарплата в размере 1000 евро. То есть на его счет ежемесячно стало бы поступать чуть больше 800 евро, пишет Geenius.ee.

Обозначенная в объявлении зарплата вызвала оживленную дискуссию в социальных сетях, где пришли к единому мнению, что брутто-зарплата в 1000 евро не соответствует данной должности. Объявление даже сочли шуткой.

Это мнение разделил и работающий в известной ИТ-фирме программист Айн (имя изменено — прим. ред.). ”По объявлению мне кажется, что ищут так сказать обычного ИТ-паренька, который ходит выслушивать проблемы работников, перезагружать компьютеры и время от времени может как-то помочь с какой-нибудь поставкой”, — описал Айн.

За годы работавший в нескольких фирмах программист считает, что для такой должности справедливая зарплата начинается с 1500 евро (брутто) и достигает 1800 евро.

Работающая в государственном секторе Мари (имя изменено — прим. ред.) также считает, что зарплата RMIT слишком маленькая. ”Зарплата на такой должности у нас приблизительно от 2000 до 3000 евро брутто. Более конкретная цифра зависит от обязанностей работника и объема работы.

По словам директора RMIT Маргуса Ноормаа, конкурс провалился и поиски ИТ-администратора продлят.

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