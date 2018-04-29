IT-отрасль в Латвии переживает бум. Смотрите, как растут зарплаты в латвийском IT-секторе

Объем экспорта IT-услуг и информационных технологий из Латвии стремительно растет: в прошлом году он вырос на 24% и достиг 425 млн евро, пишет портал Delfi.lv. Стремительно растут и зарплаты в IT-секторе.
Особенно быстрые темпы роста в отрасли отмечены с 2014 года, свидетельствует опубликованная Банком Латвии статистика.
Средний размер зарплаты до уплаты налогов в отрасли (программирование, консультации и связанные с ними специальности) в 2017 году составил 1703 евро в месяц. Это на 84% больше средней брутто-зарплаты по стране.