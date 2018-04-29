IT-отрасль в Латвии переживает бум. Смотрите, как растут зарплаты в латвийском IT-секторе

По данным Lursoft, в первую десятку работодателей, которые в 2017 году заплатили самый большой налог на рабочую силу, вошли две IT-компании: Evolution Latvia и латвийский филиал Accenture.

Evolution Latvia является подразделением специализирующейся на онлайн-играх международной компании Evolution Gaming. В прошлом году в качестве подоходного налога с населения компания заплатила 7,73 млн евро, а в виде взносов обязательного социального страхования — еще 13,65 млн евро. В Латвии Evolution обеспечивает работой 2888 человек.

Латвийский филиал Accenture (сфера деятельности — консалтинг, IT-услуги и аутсорсинг) заплатил в виде налогов, соответственно, 6,77 млн и 11,12 млн евро. В компании, по данным Службы госдоходов, работает 1210 человек.

Ранее уже сообщалось, что экспорт IT в Латвии в прошлом году опередил два других традиционных сегмента — экспорт финансовых услуг (-16,9%, 370 млн евро) и железнодорожные перевозки (-8,6%, 291 млн евро).