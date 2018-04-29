29.04.2018, 14:17

IT-отрасль в Латвии переживает бум. Смотрите, как растут зарплаты в латвийском IT-секторе

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rus.delfi.ee
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PCde müügis nähakse stabiliseerumist
PCde müügis nähakse stabiliseerumistFoto: LHV

Объем экспорта IT-услуг и информационных технологий из Латвии стремительно растет: в прошлом году он вырос на 24% и достиг 425 млн евро, пишет портал Delfi.lv. Стремительно растут и зарплаты в IT-секторе.

Особенно быстрые темпы роста в отрасли отмечены с 2014 года, свидетельствует опубликованная Банком Латвии статистика.

Средний размер зарплаты до уплаты налогов в отрасли (программирование, консультации и связанные с ними специальности) в 2017 году составил 1703 евро в месяц. Это на 84% больше средней брутто-зарплаты по стране.

По данным Lursoft, в первую десятку работодателей, которые в 2017 году заплатили самый большой налог на рабочую силу, вошли две IT-компании: Evolution Latvia и латвийский филиал Accenture.

Evolution Latvia является подразделением специализирующейся на онлайн-играх международной компании Evolution Gaming. В прошлом году в качестве подоходного налога с населения компания заплатила 7,73 млн евро, а в виде взносов обязательного социального страхования — еще 13,65 млн евро. В Латвии Evolution обеспечивает работой 2888 человек.

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Латвийский филиал Accenture (сфера деятельности — консалтинг, IT-услуги и аутсорсинг) заплатил в виде налогов, соответственно, 6,77 млн и 11,12 млн евро. В компании, по данным Службы госдоходов, работает 1210 человек.

Ранее уже сообщалось, что экспорт IT в Латвии в прошлом году опередил два других традиционных сегмента — экспорт финансовых услуг (-16,9%, 370 млн евро) и железнодорожные перевозки (-8,6%, 291 млн евро).

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