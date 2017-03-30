ИТ-фирма CGI создала новую программу для совершения быстрых платежей в еврозоне

Созданная компанией CGI программа предлагает европейским банкам и поставщикам платежных услуг быстрые переводы денег в реальном времени, которые будут осуществлены за считанные секунды. Новая система также помогает избежать вероятности отмывания денег и финансовых махинаций.

”На сегодняшний день ситуация такова, что согласно стандартам проведения европейских платежей, деньги на счет получателя поступают не позднее следующего расчетного дня — это правило действует по всей Европе. Такие темпы перевода средств не отвечают принципам современной экономики и бизнеса, которые ориентированы на стремительное реагирование и принятие быстрых решений, — сказал руководитель по развитию бизнеса CGI Eesti Март Мяэ. — Мы предлагаем программу для совершения быстрых платежей SEPA, поскольку у банков и поставщиков платежных услуг есть большой интерес. Мы надеемся, что в ближайшее время к новой программе присоединятся большинство банки Евросоюза, которые смогут предложить клиентам более качественные услуги и уменьшить нагрузку на имеющиеся системы банковских платежей”.

”Для клиентов совершение быстрых платежей в зоне SEPA не повлечет за собой дополнительные расходы, поскольку тут для международных платежей действуют те же правила, что и для внутренних, — объяснил Март Мяэ. — Это означает, что стоимость международного платежа SEPA должна быть такой же, как и внутреннего, и банки не могут взимать с получателя денег дополнительную плату”.

”Это решение можно использовать как отдельную систему для обработки данных в реальном времени или для дополнения уже имеющейся системы обработки платежей SEPA”, — добавил Март Мяэ. ”Решение можно предлагать клиентам и как часть общей системы CGI, если они хотят сменить имеющуюся систему обработки платежей”.

По подтверждению Марта Мяэ, CGI в реальном времени предлагает услугу круглосуточной поддержки платежей SEPA как открывающим аккредитив банкам, так и получающим по аккредитивам деньги банкам. Услуга включает в себя различные возможности, в том числе банковскую защиту CGI, которая позволяет с помощью отслеживания сделок исключить опасность отмывания денег и финансовых махинаций. В программе используются новейшие технологические возможности (с открытым кодом), поэтому отсутствует необходимость приобретать дорогие лицензии у третьих лиц.