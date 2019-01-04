04.01.2019, 13:45

История Олега Осиновского: как страсть привела самого богатого человека Эстонии в Латвию

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rus.delfi.ee
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Oleg Ossinovski
Oleg OssinovskiFoto: Priit Simson

Если человек здесь и сейчас страдает во имя светлого будущего и живет ради кого-то другого, то это делает несчастным как его самого, так и окружающих — именно так несколько лет назад презентовал свое кредо Олег Осиновский (52) изданию Eesti Päevaleht.

Похоже, латышка Анастасия Удалова может считать себя самым счастливым человеком, поскольку оказалась рядом с мужчиной, о котором в Эстонии говорят только в превосходной степени. Будто то личная жизнь, бизнес или даже коррупционные скандалы.

Для стороннего наблюдателя Осиновский является образчиком успешности, а ведь десять лет назад он балансировал на грани.

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