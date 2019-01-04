История Олега Осиновского: как страсть привела самого богатого человека Эстонии в Латвию

Похоже, латышка Анастасия Удалова может считать себя самым счастливым человеком, поскольку оказалась рядом с мужчиной, о котором в Эстонии говорят только в превосходной степени. Будто то личная жизнь, бизнес или даже коррупционные скандалы.

Для стороннего наблюдателя Осиновский является образчиком успешности, а ведь десять лет назад он балансировал на грани.