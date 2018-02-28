Исторический момент: Sikupilli Prisma становится первым эстонским круглосуточным гипермаркетом

Сеть магазинов Prisma совершает исторический шаг, превращая свой гипермаркет Sikupilli в круглосуточный.

В ночь с 1 на 2 марта магазин Sikupilli Prisma вступит в новую эпоху, когда двери будут открыты для всех клиентов и после прежнего привычного времени закрытия в 23:00. Ни один гипермаркет в Эстонии никогда прежде не был открыт круглосуточно на постоянной основе, сообщается в пресс-релизе.

По словам исполнительного директора Prisma Юсси Нуммелина, гипермаркет Sikupilli следует удачному опыту Финляндии, где магазины сети Prisma, расположенные на главных артериях города Хельсинки, встретили теплый прием и в ночные часы.

”Мы хотим быть доступными для своих клиентов вне зависимости от времени суток, круглосуточно предлагая им наш широкий ассортимент продуктов питания и хозяйственных товаров, — сказал Нуммелин. — В Таллинне и его окрестностях живут и работают тысячи людей, которым удобнее всего совершать мелкие или крупные покупки именно в ночное время. Мы хотим, чтобы и они могли делать покупки в подходящее время и по разумной цене”.

”В Хельсинки число ночных посетителей обычно превышает 500 человек, и клиенты хорошо приняли формат 24/7. Торговая сеть Prisma собирает информацию от клиентов, а в тестовый период следит за обратной связью людей, чтобы подстроить услуги под их потребности”, — добавил Нуммелин.

Магазин Sikupilli Prisma находится на пересечении нескольких важных таллиннских магистралей, из любой части города сюда можно добраться максимум за 15 минут, также недалеко находятся такие самоуправления, как Раэ, Кийли, Йыэляхтме, Виймси и город Маарду. Таким образом, в радиусе 15-минутной езды от Sikupilli Prisma проживает свыше 400 000 человек.

Заведующая магазином Sikupilli Prisma Марге Ласн рада тому, что именно ее магазин начнет первым в Эстонии оказывать такую услугу. Она уверяет, что для сотрудника магазина ночная работа является разнообразной и лучше оплачивается. А подавляющее большинство персонала, который будет обслуживать клиентов в ночное время, имеет большой опыт ночной работы.

”Работа в ночную смену позволяет заработать на четверть больше, также она более разнообразная, потому что ночью проходит выкладка имеющегося и нового товара, перенос полок и другая работа, доля которой в дневное время меньше. Теперь добавится и работа на кассе, — отметила Ласн. — Многие этого не знают, но в ночное время в больших магазинах ведется активная работа, а с марта вместе с открытием касс просто добавится еще одна функция”.

Ласн отметила, что каждое будничное утро перед открытием Sikupilli Prisma в 8:00 за дверьми собирается с десяток человек, которые хотят что-то купить по пути на работу, после ночной смены по пути домой или в силу каких-либо иных обстоятельств.

С 1 по 5 марта среди ночных посетителей Sikupilli Prisma будет разыграно десять подарочных карт номиналом 50 евро.