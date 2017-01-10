Представившие планируемую миллиардную инвестицию Маргус Кохава и Ааду Полли не смогли сегодня ответить на вопросы, откуда поступят необходимые для инвестиции деньги, где именно появится завод, какую технологию он использует и каково влияние инвестиции на окружающую среду.

На эти вопросы мужчины не смогли ответить, потому что ответов на эти вопросы еще нет. "Нам неясно точное влияние на окружающую среду, экономику или общество. Мы призываем всех поразмышлять над этим", — признал Маргус Кохава, по заверению которого, цель в том, чтобы получить лучшее для окружающей среды решение.

По словам Кохава, инвесторы предвидели, что для сбора миллиардной инвестиции нужно привлечь международный консорциум банков, вдобавок стратегического инвестора и, если надо, то и финансового инвестора.

Важный вопрос в том, откуда возьмутся 2000 квалифицированных рабочих, если в Эстонии в данный момент царит нехватка рабочей силы. "Рабочих во время строительства завода обучат на месте. Если посмотреть на развитие отрасли промышленности, то не исключаем и прибытия ведущих специалистов из-за границы. Также в данный момент не можем подтвердить, что завод останется в руках эстонских инвесторов", — сказал Кохава.

По словам Кохава, пришло время, чтобы лесная промышленность сделала решительные шаги и чтобы повысить уровень. Это поддерживает и то, что спрос на целлюлозу и другие биотовары на мировом рынке стабильно растет. "Планируемый объем производства был бы 700 000 тонн целлюлозы или других биотоваров. При этом выработка "зеленой" энергии выросла бы на 34-35%. Все цифры оценочные, потому что точный план еще не установлен и заявление госчиновникам еще не подано".

"Мы говорим сейчас о намерении. Понятно, что процесс планирования занимает много времени, и мы верим, что он продлится три года. У нас не выбраны конкретные технологии и товары. Мы еще не знаем точного влияния на окружающую среду, логистику и общество. Этим мы в данный момент и начинаем заниматься, — сказал Кохава. — Наша цель в том, чтобы завод был самым современным и подходил для природной среды Эстонии".

Какова наибольшая опасность, что намерение останется лишь намерением и планируемой инвестиции не будет? По словам Ааду Полли, это может случиться, если не найдут лучшего для Эстонии решения и согласования с окружающей средой.

"В качестве сырья завод использовал бы 3 млн фестметров древесины. Если бы сегодняшний экспорт удалось на 100% направить на новый завод, запасы древесины были бы покрыты своей выработкой".

По словам Полли, наибольшее влияние на экономику Эстонии в том, что вся добавленная стоимость продукции останется в стране, что повысило бы стоимость экспорта в 4-5 раз. "Запуск завода увеличил бы ВВП на 1,1-1,4%. Завод будет за пределами столицы, и все рабочие места завода тоже появятся вне Таллинна".

По словам Полли, в данный момент рассматривается вся территория Эстонии. Необходим доступ к березовой, сосновой и еловой древесине. Одна из целей процесса планирования в том, чтобы найти местонахождение. "Инициаторы проекта готовы финансировать проект до окончания этапа исследования. Вдобавок к инициаторам проекта в команду входят консультанты".

2019 год — самый ранний срок для принятия инвестиционных решений. Самый ранний срок для открытия завода — 2022 год.

В Эстонию планируется совершить промышленную инвестицию в размере 1 миллиарда евро

Группа эстонских инвесторов с многолетним опытом работы в лесной и деревообрабатывающей промышленности рассматривает возможность строительства современного и экологически чистого завода по рафинированию древесины в Эстонии, говорится в пресс-релизе Est-For Invest OÜ. Речь может идти об инвестиции размером около 1 миллиарда евро, что стало бы крупнейшей промышленной инвестицией за всю историю. После постройки завод станет самым современным во всей Европе.

Создаваемая непосредственная дополнительная стоимость завода достигала бы 210–270 миллионов евро, что составило бы 1-1,4 процента ВВП Эстонии за 2015 год. По сравнению с сырьем, вывозимым сейчас в Северные страны, древесное сырье подорожало бы в 4–5 раза.

Предприятием, представляющим интересы инвесторов, на 100% имеющих эстонское происхождение и опытных в лесном хозяйстве, управляют признанный эксперт в области лесной промышленности Маргус Кохава и имеющий международный опыт работы в лесной промышленности Ааду Полли.

По словам Маргуса Кохава, строительство завода имело бы положительное влияние на отрасль лесного хозяйства всего региона и на эстонскую экономику в целом. ”Завод увеличил бы экспорт Эстонии на 250–350 миллионов евро в год, причем общая стоимость экспорта продукции выросла бы на 2–3 процента. В результате строительства завода средняя добавленная стоимость увеличится на 7-9% на одного рабочего во всем секторе обрабатывающей промышленности Эстонии”, — сказал Кохава. Завод создаст около двухсот квалифицированных рабочих мест за пределами столицы, а также возникло бы 500–700 рабочих мест в цепочке обслуживающей завод.

Это был бы уникальный завод по рафинированию древесины нового поколения в Эстонии, где из возобновляемого сырья производилась бы экологически чистая продукция, в т. ч. целлюлoза и гемицеллюлoза для различной биoпрoдукции, а также ”зеленая” энергия. Завод постоянно и стабильно производил бы на 25% больше возобновляемой энергии, чем потребляет сам — при этом производство электричества, производимого из возобновляемой энергии, увеличится на 34–45%.

Согласно первоначальному прогнозу, завод должен начать работу в 2022 году. Производственная мощность планируется на уровне примерно 700 000 тонн в год. В качестве сырья в год ориентировочно использовалось бы около 3 миллионов кубометров бумажной древесины и древесной щепы, которые сейчас вывозятся из Эстонии в 4–5 раз дешевле. Страной происхождения продукции должна стать, в основном, Эстония, а при необходимости — также Латвия и Литва.

В качестве возможного места деятельности завода по рафинированию древесины анализируется несколько местонахождений в разных регионах Эстонии. В число предпосылок для места строительства завода входят земельный участок площадью 100 гектаров, расположение в центре региона закупки сырья, наличие действующей сети шоссейных и железных дорог, доступ к пресноводному ресурсу, позволяющему экологически чистое хозяйствование и местная квалифицированная рабочая сила.

Проект анализируется в тесном сотрудничестве с различными официальными органами Эстонии и признанными научными экспертами. Кохава подчеркнул, что инвесторы хотят тесного сотрудничества с общественностью. ”Для нас крайне важно осуществлять конструктивное сотрудничество со всеми заинтересованными группами, научными кругами и возможными соинвесторами, чтобы строительство завода, его технология и запуск соответствовали всем экологическим требованиям, были жизнеспособны в социально-экономическом отношении и соответствовали интересам эстонского общества”, — рассказал он.

Перед принятием инвестиционного решения инвесторы, инициировавшие этот проект, убедятся, что строительство планируемого завода по рафинированию древесины согласуется со всеми экологическими требованиями.

Инвесторы, инициировавшие проект и финансирующие исследовательско-аналитический этап, на 100% представляют эстонский капитал. На более поздней стадии, в случае положительного инвестиционного решения, планируется привлечь стратегического и/или финансового инвестора. При финансировании проекта предполагается участие синдиката международных банков. В качестве одной из возможностей рассматривается также вариант привлечения денежных средств с местного рынка. Учитывая объемы строительных работ, можно предполагать образование консорциума зарубежных и отечественных строительных предприятий.

В группу инвесторов планируемого завода входят Пеэдо Пихлак, Вирко Лепметс, Тоомас Метс, Арво Тюрнер, Хейки Вахерметс и Аймар Варула (OÜ Combiwood), Пеэтер Мянд (Ivard OÜ), Кайдо Йыэлехт (Kaamos Group), Юри Кюльвик (Lemeks Grupp), Мати Полли (Tristafan OÜ) и Тийт Нильсон (Woodwell). В число консультантов проекта входят международный эксперт в области рафинирования древесины Даниэль Паальссон, консультант по макроэкономическим вопросам профессор Урмас Варблане, адвокатское бюро Raidla Ellex, Эстонский центр прикладных исследований CentAR и коммуникационное бюро JLP.