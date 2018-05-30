30.05.2018, 10:30

Источник сообщил о возможном аресте акций "Северного потока" и "Северного потока 2"

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Интерфакс
EST 2
GERMANY-RUSSIA-FRANCE-NETHERLANDS-ENERGY-GAS
GERMANY-RUSSIA-FRANCE-NETHERLANDS-ENERGY-GASFoto: John MacDougall, AFP

Арбитражный процесс между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2".

Как сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли, речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По его данным, эти акции уже заморожены.

Официальным подтверждением информации об аресте акций проектных компаний "Интерфакс" не располагает. В пресс-службе "Газпрома" пока сказали только, что занимаются выяснением этого вопроса. В "Нафтогазе Украины" на запрос "Интерфакса" пока не ответили. Представитель Nord Stream 2 на данный момент недоступен для комментариев.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

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