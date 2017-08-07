Источник: Россия ввела в строй железную дорогу в обход Украины

Построенная в Ростовской и Воронежской областях железная дорога, идущая в обход Украины, введена в строй, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.

”Рабочее движение на участке Журавка — Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины”, — уточнил он.

По данным источника, ”интенсификация движения на ветке будет нарастать, соответствующие планы реализуются Министерством транспорта, Российскими железными дорогами, другими профильными структурами”.

В конце марта сообщалось, что дочернее предприятие ОАО ”РЖД” — АО ”РЖДстрой” — проводит аукцион с максимальной ценой контракта 4,7 млрд руб. на работы в рамках строительства железной дороги в обход Украины.

В 2015 году министр транспорта Максим Соколов сообщал, что строительство железной дороги на юг России в обход Украины будет завершено к 2018 году.